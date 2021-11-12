Франція залишилася відкритою для вакцинованих українців

Обмежень для в'їзду до Франції немає, якщо громадянина України повністю вакциновано однією з визнаних ЄС вакцин

На кордоні потрібно надати документ, що підтверджує вакцинацію, та заповнити заяву про відсутність симптомів коронавірусу

Франція зберегла відкриті кордони для вакцинованих українців після рішення ЄС виключити Україну зі списку безпечних з епідеміологічного погляду країн. Про це повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба.

Зазначається, що обмежень для в'їзду немає, якщо громадянина України повністю вакциновано однією з вакцин, визнаних Європейським агентством лікарських засобів (EMA) та дозволених для використання на території Франції. До них належать вакцини Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield та Jansen/Johnson & Johnson.

На кордоні потрібно надати документ, що підтверджує вакцинацію, та заповнити заяву про відсутність симптомів коронавірусу та/або про відсутність контактів із хворими.

Якщо громадянин України не пройшов вакцинацію, він може в'їхати до Франції лише за умови надання документа, що підтверджує невідкладну необхідність в'їзду до Франції, а також за наявності ПЛР-тесту, зробленого не більш ніж за 72 години або тесту на антиген, зробленого не раніше, ніж за 48 годин до в'їзду, пройти тест на антиген в аеропорту Франції після прибуття та дотримуватися 10-денної самоізоляції.

Раніше Ірландія залишила можливість в’їзду для українців попри рекомендації Ради ЄС виключити Україну із «зеленого списку» для подорожей.

Як відомо, Європейський Союз 9 листопада виключив Україну з переліку безпечних для подорожей країн, утім, тепер кожна держава окремо ухвалює рішення, чи забороняти українцям вʼїзд.

Отже, станом на 12 листопада Франція, Кіпр, Естонія, Хорватія, Данія, Чехія, Австрія, Бельгія, Ірландія, Швеція та Нідерланди оголосили, що й надалі пускатиме громадян України. При цьому кожна країна встановлює певні правила та обмеження для подорожей.

Щодо Нідерландів, то з 13 листопада, крім свідоцтва про вакцинацію, для в’їзду буде необхідний негативний тест, а більш детальний перелік вимог ви можете переглянути на сайті МЗС – тут.

Естонія, Чехія, Данія, Бельгія, Ірландія та Хорватія вимагають пройти повну вакцинацію сертифікованими у ЄС препаратами (Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Janssen/Johnson & Johnson, Spikevax/Moderna, Vaxzevria/Oxford–AstraZeneca). А от Австрія приймає і туристів, які вакциновані препаратом CoronaVac.

Кіпр, окрім вакцинованих, приймає українців з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленим до та після прибуття у країну.

Список відкритих для українців країн постійно оновлюється. З докладними умовами вʼїзду до європейських держав можна ознайомитися на інтерактивній мапі МЗС України.

Країни Європейського Союзу як правило дослухаються до рекомендації Ради ЄС та запроваджують обмеження на в’їзд для жителів країн, яких немає у списку, та на туристичні мандрівки для них.

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