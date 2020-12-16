  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Франція перенесла масову вакцинацію від Covid-19 на кінець 2020 року

    • Розсилка
    Уряд має намір до літа наступного року вакцинувати 15 млн осіб - Франція перенесла масову вакцинацію від Covid-19 на кінець 2020 року
    Уряд має намір до літа наступного року вакцинувати 15 млн осіб
    Фото з відкритих джерел

    Вакцинацію населення переносять з початку 2021 року на кінець 2020 року

    Уряд Франції ухвалив рішення прискорити початок кампанії з вакцинації від коронавірусу у країні. Про це повідомив представник уряду Франції Габріель Атталь в ефірі BFM TV.

    «У Франції кампанія з вакцинації може початися у кінці року», – заявив він.

    За його словами, вакцинація стане можливою відразу після отримання дозволу регулятора Європейського союзу на використання вакцини і її авторизації на національному рівні у Франції.

    Атталь зазначив, що уряд має намір до літа наступного року вакцинувати 15 млн осіб.

    Зазначимо, що Франція зарезервувала 200 млн доз вакцин, якими зможе забезпечити вакцинацію 100 млн населення.

    Додамо, що у понеділок, 21 грудня, регулятор ЄС – Європейське агентство медичних засобів (ЕМА) – планує провести засідання, на якому дозволити використання на території ЄС вакцини Covid-19 від компаній Pfizer і BioNTech.

    Нагадаємо, що 16 грудня, Франція планувала розпочати масове тестування населення на коронавірус.

    Теги: ЄС Франція вакцинація уряд населення коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies