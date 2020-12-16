Франція перенесла масову вакцинацію від Covid-19 на кінець 2020 року

Уряд має намір до літа наступного року вакцинувати 15 млн осіб

Вакцинацію населення переносять з початку 2021 року на кінець 2020 року

Уряд Франції ухвалив рішення прискорити початок кампанії з вакцинації від коронавірусу у країні. Про це повідомив представник уряду Франції Габріель Атталь в ефірі BFM TV.

«У Франції кампанія з вакцинації може початися у кінці року», – заявив він.

За його словами, вакцинація стане можливою відразу після отримання дозволу регулятора Європейського союзу на використання вакцини і її авторизації на національному рівні у Франції.

Атталь зазначив, що уряд має намір до літа наступного року вакцинувати 15 млн осіб.

Зазначимо, що Франція зарезервувала 200 млн доз вакцин, якими зможе забезпечити вакцинацію 100 млн населення.

Додамо, що у понеділок, 21 грудня, регулятор ЄС – Європейське агентство медичних засобів (ЕМА) – планує провести засідання, на якому дозволити використання на території ЄС вакцини Covid-19 від компаній Pfizer і BioNTech.

Нагадаємо, що 16 грудня, Франція планувала розпочати масове тестування населення на коронавірус.