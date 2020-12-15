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    У світі

    Франція частково послаблює карантин, але запроваджує комендантську годину

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    Жителям будинків престарілих дозволено відвідувати родичів - Франція частково послаблює карантин, але запроваджує комендантську годину
    Жителям будинків престарілих дозволено відвідувати родичів
    Фото з відкритих джерел

    При цьому відсьогодні вводиться комендантська година

    У Франції з вівторка, 15 грудня, знімають частину карантинних обмежень. Про це повідомляє BFMTV.

    Зокрема, від сьогодні для виходу з дому не потрібно буде заповнювати спеціальну форму, в якій раніше потрібно було вказувати причину. Також знімається заборона на пересування між регіонами як громадським, так і особистим транспортом. Жителям будинків престарілих дозволено відвідувати родичів.

    Крім цього дітям буде дозволено відновити з дотриманням правил безпеки заняття спортом у приміщеннях – у залах і басейнах.

    При цьому з 15 грудня з 20:00 до 6:00 вводиться комендантська година. На цей час залишати вдома дозволено лише за професійними, сімейними або медичних причин. Також для цього необхідно заповнити спеціальну форму. Прогулянки і заняття спортом на вулиці заборонені.

    Нагадаємо, що з 14 грудня, Франція розпочала масове тестування населення на коронавірус.

    Теги: Франція карантин населення час коронавірус комендантська година
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