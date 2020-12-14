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    У світі

    Франція розпочала масове тестування населення на коронавірус

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    У Гаврі діятимуть 70 пунктів тестування, де працюватимуть 250 медиків - Франція розпочала масове тестування населення на коронавірус
    У Гаврі діятимуть 70 пунктів тестування, де працюватимуть 250 медиків
    Фото з відкритих джерел

    Тестування проведуть для того, щоб виявити хворих з легкими симптомами та з'ясувати, наскільки багато безсимптомних хворих

    Сьогодні, 14 грудня, у Франції розпочнуться перші кампанії масового тестування населення на коронавірус. Про це повідомляє BFMTV.

    Як повідомляється, для кампаній масового тестування обрали портове місто Гавр та муніципалітет Шарлевіль-Мезьєр поблизу кордону з Бельгією. Мешканців цих міст запрошують добровільно прийти здати тест на антитіла або ПЛР.

    Зазначається, що у Гаврі діятимуть 70 пунктів тестування, де працюватимуть 250 медиків. Вони планують безкоштовно перевірити 270 тисяч мешканців на коронавірус протягом 5 днів.

    У Шарлевіль-Мезьєр, де проживає близько 122 тисяч осіб, у рамках кампанії готові робити до 2400 ПЛР-тестів за день.

    Ще у двох муніципалітетах, Рубе та Сен-Етьєн, кампанія очікується у січні.

    Нагадаємо, що у Франції запровадили комендантську годину.

    Раніше Франція представила план масової вакцинації населення від коронавірусу.

    Зазначимо, Франція допускає третю хвилю пандемії Covid-19 після свят.

    Теги: Франція міст місто населення коронавірус
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