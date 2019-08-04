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    У світі

    Французький винахідник перетнув Ла-Манш на літаючій дошці

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    Запата стартував у Франції неподалік від узбережжя і приземлився у Великій Британії недалеко від міста Дувр - Французький винахідник перетнув Ла-Манш на літаючій дошці
    Запата стартував у Франції неподалік від узбережжя і приземлився у Великій Британії недалеко від міста Дувр

    Політ (приблизно 35 кілометрів) тривав близько 22 хвилин

    Французький інженер-винахідник Френкі Запата в неділю, 4 серпня, з другої спроби перетнув протоку Ла-Манш, що відокремлює Велику Британію від континенту, на літаючій дошці з реактивними двигунами. Про це повідомляє Радіо Свобода.

    Зазначається, що політ (приблизно 35 кілометрів) тривав близько 22 хвилин, враховуючи дозаправку на спеціальній платформі, встановленій у протоці.

    Запата стартував у Франції неподалік від узбережжя і приземлився у Великій Британії недалеко від міста Дувр.

    Швидкість польоту досягала 177 кілометрів на годину.

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    Франкі Запата використовував для польоту літаючу платформу Flyboard Air, яку він сам і винайшов. Вона має п'ять невеликих реактивних двигунів, що працюють на гасі. Автономний політ можливий тільки протягом декількох хвилин, після чого необхідна дозаправка.

    Раніше ніхто не перетинав Ла-Манш на подібному виді транспорту. Запата побив свій власний рекорд дальності польоту на літаючій дошці – раніше він становив лише 2,3 кілометра.

    Перша спроба винахідника подолати Ла-Манш 25 липня завершилася невдачею, він не зміг приземлитися на дозаправній платформі.

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