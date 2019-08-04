Французький винахідник перетнув Ла-Манш на літаючій дошці



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Запата стартував у Франції неподалік від узбережжя і приземлився у Великій Британії недалеко від міста Дувр

Політ (приблизно 35 кілометрів) тривав близько 22 хвилин

Французький інженер-винахідник Френкі Запата в неділю, 4 серпня, з другої спроби перетнув протоку Ла-Манш, що відокремлює Велику Британію від континенту, на літаючій дошці з реактивними двигунами. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що політ (приблизно 35 кілометрів) тривав близько 22 хвилин, враховуючи дозаправку на спеціальній платформі, встановленій у протоці.

Запата стартував у Франції неподалік від узбережжя і приземлився у Великій Британії недалеко від міста Дувр.

Franky Zapata a réussi à traverser la Manche à bord de son Flyboard !



Découvrez les images de son arrivée en Angleterre pic.twitter.com/bTMgA1VhYN — BFMTV (@BFMTV) 4 августа 2019 г.

Швидкість польоту досягала 177 кілометрів на годину.

Франкі Запата використовував для польоту літаючу платформу Flyboard Air, яку він сам і винайшов. Вона має п'ять невеликих реактивних двигунів, що працюють на гасі. Автономний політ можливий тільки протягом декількох хвилин, після чого необхідна дозаправка.

Раніше ніхто не перетинав Ла-Манш на подібному виді транспорту. Запата побив свій власний рекорд дальності польоту на літаючій дошці – раніше він становив лише 2,3 кілометра.

Перша спроба винахідника подолати Ла-Манш 25 липня завершилася невдачею, він не зміг приземлитися на дозаправній платформі.