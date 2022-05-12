ФСБшники знову спіймали «українського терориста»: деталі

ФСБ знову заявило про затримання «терориста», яким буцімто керували українські спецслужби

Житель Курської області буцімто мав здійснити кілька вибухів, а після терактів планував втекти до України

Російські силовики заявили, що спіймали у Курській області «терориста», яким начебто керували українські спецслужби. Про це повідомила пресслужба ФСБ Росії.

За інформацією ФСБ, чоловік буцімто мав влаштувати кілька вибухів у Курську, на об’єктах із масовим скупченням людей. Ці вибухи, як стверджують російські силовики, повинні бути змусити Кремль припинити війну в Україні.

ФСБшники заявили, що знайшли у «терориста» удома зброю, нацистську літературу, «а також інші предмети та документи, що підтверджують його протиправну діяльність».

Відео затримання чоловіка опублікували російські ЗМІ.

На допиті затриманий нібито розповів, що після терактів планував виїхати до України.

Нагадаємо, що у кінці квітня ФСБ заявила, що спіймала «терористів», які нібито працювали на «Миротворець».

Російські силовики тоді заявили, що затримані чоловіки буцімто збирали інформацію про російських військовослужбовців, які брали участь у війні на території України. Цю інформацію «терористи», стверджувало силове відомство РФ, якраз і передавали українському сайту «Миротворець».