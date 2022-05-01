Російська влада визнала підрив залізничого моста у Курській області диверсією

У неділю, 1 травня, вранці частково обвалився залізничний міст в Курській області

Залізнична гілка використовувалася для пересування товарних складів

Губернатор Курської області Роман Старовойт визнав підрив залізничого моста у Курській області диверсією. Про це Старовойт заявив у своєму Telegram-каналі.

В Курській області сьогодні, 1 травня, стався обвал залізничного мосту.

Губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив, що сьогодні, приблизно об 11 годині 20 хвилин на 67 кілометрі залізниці Суджа-Сосновий Бір було виявлено обвалення конструкцій мосту.

Залізнична гілка використовувалася для пересування товарних складів.

За фактом цього російські правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

«Наразі на місці працюють спецслужби, щоб встановити причини НП. Залізнична гілка використовувалася для пересування товарних складів», – повідомив губернатор Курської області.

Він також заявив, що обвал мосту стався в результаті диверсії.

У неділю, 1 травня, під російським містом Бєлгород, що знаходиться поблизу українського кордону, піднявся стовп диму, жителі міста поскаржилися на серію вибухів невстановленого походження.

Згодом голова регіону В’ячеслав Гладков повідомив, що горить об’єкт Міноборони РФ – склад боєприпасів.