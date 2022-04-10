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    Бояться терористів: у Курській області ввели жовтий рівень небезпеки

    Курську область посилено охоронятимуть силовики - Бояться терористів: у Курській області ввели жовтий рівень небезпеки
    Курську область посилено охоронятимуть силовики
    фото з відкритих джерел

    У регіоні встановлено контрольні пункти спостереження з військовими та поліцією

    У Курській області з 11 квітня запроваджується жовтий рівень терористичної небезпеки, заявив губернатор регіону Роман Старовойт. Про це повідомляє Telegram-канал РБК

    «У регіоні встановлено контрольні пункти спостереження з військовими та поліцією, посилено патрулювання населених пунктів», – сказано у повідомленні.

    Нагадаємо, у російському Бєлгороді 5 квітня знову було чутно «хлопки» невідомого походження і видно клуби диму в небі.

    Як повідомлялося, 3 квітня два потужних вибухи пролунало у районі російського обласного центру Бєлгород неподалік від кордону з Україною.

    Також 1 квітня уночі у російському Бєлгороді загорілася нафтобаза. Місцева влада почала відселяти жителів сусідніх із палаючим об’єктом жителів. За попередніми даними, на нафтобазі постраждало двоє людей.

    Пізніше губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков знайшов винних у пожежі. За його словами, причиною є удар Збройних сил України по нафтобазі. Гладков упевнений, на територію Бєлгородської області залетіли два українські гелікоптери – «на низькій висоті», зазначив губернатор, – які начебто і завдали удару по цьому об’єкту. Тим часом Міністерство оборони України у відповідь на питання про вибух на нафтобазі, розташованій у Бєлгородській області Російської Федерації, заявило, що не несе відповідальність за надзвичайні події на території РФ.

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    Теги: вибух росія окупанти війна місцева влада Генштаб УДАР Україна влада окупація #stoprussia
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    Бояться терористів: у Курській області ввели жовтий рівень небезпеки