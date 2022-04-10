Бояться терористів: у Курській області ввели жовтий рівень небезпеки

У регіоні встановлено контрольні пункти спостереження з військовими та поліцією

У Курській області з 11 квітня запроваджується жовтий рівень терористичної небезпеки, заявив губернатор регіону Роман Старовойт. Про це повідомляє Telegram-канал РБК

«У регіоні встановлено контрольні пункти спостереження з військовими та поліцією, посилено патрулювання населених пунктів», – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у російському Бєлгороді 5 квітня знову було чутно «хлопки» невідомого походження і видно клуби диму в небі.

Як повідомлялося, 3 квітня два потужних вибухи пролунало у районі російського обласного центру Бєлгород неподалік від кордону з Україною.

Також 1 квітня уночі у російському Бєлгороді загорілася нафтобаза. Місцева влада почала відселяти жителів сусідніх із палаючим об’єктом жителів. За попередніми даними, на нафтобазі постраждало двоє людей.

Пізніше губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков знайшов винних у пожежі. За його словами, причиною є удар Збройних сил України по нафтобазі. Гладков упевнений, на територію Бєлгородської області залетіли два українські гелікоптери – «на низькій висоті», зазначив губернатор, – які начебто і завдали удару по цьому об’єкту. Тим часом Міністерство оборони України у відповідь на питання про вибух на нафтобазі, розташованій у Бєлгородській області Російської Федерації, заявило, що не несе відповідальність за надзвичайні події на території РФ.

Читайте також: