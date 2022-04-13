Невідомі обстріляли пункт пропуску у Курській області – Геращенко

У Курській області прикордонний пункт пропуску потрапив під обстріл

Подробиці інциденту поки невідомі

У Курській області (РФ) невідомі обстріляли прикордонний пункт пропуску. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у Tekegram.

Він зауважив, що поки подробиць інциденту немає.

На думку Геращенка, це може бути спланована провокація російських військових проти України. Тим паче, що схожі думки висловлювали раніше розвідники.

«Раніше українська розвідка попереджала про ймовірні провокації на території РФ з метою звинуватити Україну. Не дивно, рашисти традиційно діють за методичкою військового злочинця та терориста Путіна», − написав Геращенко.

Нагадаємо, у Росії влада почала залякувати людей байками про теракти й ЗСУ.

Раніше у Білгородській області оголошували підвищений рівень терористичної небезпеки, а зараз почали евакуювати дошкільників.