ФСБ спіймала «терористів», які нібито працювали на «Миротворець» (відео)

ФСБ показала кадри затримання «терористів», які нібито планували теракти на залізниці у Бєлгородській області

Два росіянина збирали інформацію про рашистських військових і начебто передавали її «Миротворцю»

Федеральна служба безпеки РФ заявила, буцімто затримала у Бєлгородській області двох терористів. Про це пише Telegram-канал «Курский Бомондъ».

Затримані виявилися громадянами Росії.

«Терористи» зізналися, начебто планували влаштувати теракт на залізниці – пошкодити рейки на тих напрямках, якими рухалися військові ешелони у бік українського кордону.

Крім того, ФСБ стверджує, що затримані чоловіки нібито збирали інформацію про російських військовослужбовців, які брали участь у війні на території України. Цю інформацію «терористи», стверджує силове відомство РФ, передавали українському сайту «Миротворець».

Нагадаємо, 29 березня соцмережі повідомили про вибухи на території Бєлгорода та Бєлгородського району, зокрема, в селі Красний Октябрь.

Пізніше стало відомо, що загорівся склад боєприпасів.

15 квітня у Бєлгороді знову зафіксували велику пожежу. Влада тоді заявила, що причиною пожежі став очерет.

А в ніч на 27 квітня на Бєлгородщині загорівся черговий склад боєприпасів, цього разу – у селі Стара Нелидівка.