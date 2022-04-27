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    ФСБ спіймала «терористів», які нібито працювали на «Миротворець» (відео)

    ФСБ показала кадри затримання&nbsp;&laquo;терористів&raquo;, які нібито планували теракти на залізниці у Бєлгородській області - ФСБ спіймала «терористів», які нібито працювали на «Миротворець» (відео)
    ФСБ показала кадри затримання «терористів», які нібито планували теракти на залізниці у Бєлгородській області
    фото: скріншот

    Два росіянина збирали інформацію про рашистських військових і начебто передавали її «Миротворцю»

    Федеральна служба безпеки РФ заявила, буцімто затримала у Бєлгородській області двох терористів. Про це пише Telegram-канал «Курский Бомондъ».

    Затримані виявилися громадянами Росії.

    «Терористи» зізналися, начебто планували влаштувати теракт на залізниці – пошкодити рейки на тих напрямках, якими рухалися військові ешелони у бік українського кордону.

    Крім того, ФСБ стверджує, що затримані чоловіки нібито збирали інформацію про російських військовослужбовців, які брали участь у війні на території України. Цю інформацію «терористи», стверджує силове відомство РФ, передавали українському сайту «Миротворець».

    Нагадаємо, 29 березня соцмережі повідомили про вибухи на території Бєлгорода та Бєлгородського району, зокрема, в селі Красний Октябрь.

    Пізніше стало відомо, що загорівся склад боєприпасів.

    15 квітня у Бєлгороді знову зафіксували велику пожежу. Влада тоді заявила, що причиною пожежі став очерет.

    А в ніч на 27 квітня на Бєлгородщині загорівся черговий склад боєприпасів, цього разу – у селі Стара Нелидівка.

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    Теги: росія окупанти ФСБ війна тероризм Україна окупація #stoprussia
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    ФСБ спіймала «терористів», які нібито працювали на «Миротворець» (відео)