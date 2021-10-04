Фуміо Кісіда став сотим прем'єр-міністром Японії

Новий глава уряду Японії має намір створити пост міністра економічної безпеки – на тлі обвинувачень, що прозвучали на адресу Китаю у промисловому шпигунстві

У понеділок, 4 жовтня, новим прем'єр-міністром Японії став Фуміо Кісіда, він офіційно вступив на посаду.

Як повідомляє The Japan News, під час голосування на позачерговій сесії Палати представників він набрав 311 голосів з 465. Кісіда змінив на цій посаді Есіхіде Сугу, який подав у відставку після року правління.

Як повідомляє ВВС, склад нового японського уряду під керівництвом Кісіди має бути оголошений не пізніше 4 жовтня.

Процедура цього голосування багато в чому має формальний характер: відповідно до японської політичної традиції, лідер партії влади, зазвичай, стає прем'єр-міністром країни. Таким чином, Фуміо Кисида стане 100-м прем'єром в історії країни, з XIX століття.

Після затвердження на цій посаді Фуміо Кісіда, як очікується, оголосить склад нового кабінету міністрів. За даними джерел агентства «Кіодо», Фуміо Кісіда має намір створити пост міністра економічної безпеки – на тлі обвинувачень, що прозвучали на адресу Китаю у промисловому шпигунстві. Хто обійме новий пост, поки невідомо. Новий міністр представить національну стратегію для протидії витоку технологій з країни.

Очікується, що Фуміо Кісіда збереже пост глави МЗС за Тосиміцу Мотегі та запропонує посаду міністра фінансів ексміністру з питань довкілля Сюн'їті Судузки. Зберегти свій пост може і міністр оборони Нобуо Кісі.

Раніше також повідомлялося, що Фуміо Кісіда пропонував призначити своїх суперників на виборах – голови ЛДП, міністра у справах адміністративної реформи, що відповідає за вакцинацію у країні, Таро Коно, колишнього міністра внутрішніх справ Санае Такаїті та нинішнього заступника генерального секретаря партії Сейко Ноду – на ключові пости в уряді.

Тим часом близькі до нового глави ЛДП джерела повідомили «Кіодо», що він, імовірно, напередодні швидких парламентських виборів розпустить нижню палату японського парламенту – палату представників – 14 жовтня. До цього закликав минулої суботи лідер союзної ЛДП партії «Комейто» НАЦУ Ямагуті.

Однак, уточнювали японські ЗМІ, чотирирічний термін повноважень нинішнього складу палати представників закінчується 21 жовтня 2021 року.

Загальні вибори в Японії можуть пройти 7 або 14 листопада.

Спочатку наступник голови ЛДП повинен був прийти на зміну прем'єр-міністра Сіндзо Абе, який перебував на посту глави уряду та лідера ЛДП найтриваліший час в історії країни – з кінця 2012 року. Але у вересні 2020 року Сіндзо Абе залишив цей пост, пославшись на стан здоров'я. Дотепер прем'єр-міністром був Йосіхіде Суга, який при Сіндзо Абе займав пост генерального секретаря Кабінету міністрів.

Однак на початку вересня прем'єр Йосіхіде Суга оголосив, що не братиме участі в майбутніх виборах. Японські ЗМІ нагадували, що ця заява прозвучала на тлі критики його уряду за неефективну боротьбу з пандемією коронавірусу.

Фуміо Кісіда народився 29 липня 1957 року в префектурі Хіросіма у родині спадкових політиків: його дід і батько були депутатами палати представників, а прем'єр Кіїті Міядзава, який займав цей пост у 1991-1993 роках, є його далеким родичем. Фуміо Кисида вивчав право в Університеті Васеда, який закінчив у 1982 році.

У 1993 році він був обраний у палату представників від префектури Хіросіма. Обіймав низку міністерських посад, а після перемоги ЛДП на загальних виборах у 2012 році був призначений міністром закордонних справ. Цю посаду він обіймав довше, ніж хто б не було в Японії після закінчення Другої світової війни. У 2017 році він вийшов зі складу кабінету, перейшовши до ради політичних досліджень ЛДП, який вважається етапом на шляху до керівництва партією. Однак до середини 2020 року провідні члени ЛДП вважали за краще підтримати генсека кабміну Японії Йосіхіде Сугу, який у вересні 2020 року став наступним після Сіндзо Абе главою ЛДП і прем'єр-міністром Японії.

Фуміо Кісіда, як і Сіндзо Абе і багато членів тодішнього кабінету міністрів, вважається пов'язаним з консервативною націоналістичною організацією «Ніппон Кайги», створеною в 1997 році.