На Токіо обрушився потужний тайфун: скасовано сотні авіарейсів

Наразі до евакуації готуються майже 7 тисяч осіб

Потужний тайфун Міндулле охопив японське Токіо, внаслідок чого було сьогодні скасовано 357 авіарейсів, а без світла залишилися жителі понад 6 тисяч домівок. Про це повідомляє телеканал NHK.

Також у результаті негоди було скасоване поромне сполучення в Токійській затоці та перекрито кілька залізничних сполучень між Токіо та містом Нагоя.

Відомо, що тайфун наразі знаходиться поруч з островом Хонсю та зі швидкістю 35 кілометрів на годину прямує на північний схід. Пориви вітру сягають в центрі атмосферного вихору 60 метрів на секунду.

Очікується, що основний тайфун завдасть удару на префектуру Тіба, тож місцева влада звертається до жителів міста Кацуура з проханням залишити свої будинки.

Наразі до евакуації готуються майже 7 тисяч осіб.

Зазначимо, у середині вересня на Японію обрушився потужний тайфун.

Нагадаємо, у Японії було скасовано авіарейси та перенесено олімпійські змагання через тайфун.

До слова, тайфун «Ін-Фа» обрушився на узбережжя Східного Китаю та приніс із собою зливи та штормовий вітер.

Як повідомлялося, 7 вересня, схід Філіпін накрив потужний тайфун Conson, який спричинив відключення електроенергії у кількох провінціях держави. Стихійне лихо парализувало інфраструктуру східних провінцій.