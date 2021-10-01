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    На Токіо обрушився потужний тайфун: скасовано сотні авіарейсів

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    Потужний тайфун Міндулле охопив японське Токіо - На Токіо обрушився потужний тайфун: скасовано сотні авіарейсів
    Потужний тайфун Міндулле охопив японське Токіо
    фото: АР

    Наразі до евакуації готуються майже 7 тисяч осіб

    Потужний тайфун Міндулле охопив японське Токіо, внаслідок чого було сьогодні скасовано 357 авіарейсів, а без світла залишилися жителі понад 6 тисяч домівок. Про це повідомляє телеканал NHK.

    Також у результаті негоди було скасоване поромне сполучення в Токійській затоці та перекрито кілька залізничних сполучень між Токіо та містом Нагоя.

    Відомо, що тайфун наразі знаходиться поруч з островом Хонсю та зі швидкістю 35 кілометрів на годину прямує на північний схід. Пориви вітру сягають в центрі атмосферного вихору 60 метрів на секунду.

    Очікується, що основний тайфун завдасть удару на префектуру Тіба, тож місцева влада звертається до жителів міста Кацуура з проханням залишити свої будинки.

    Наразі до евакуації готуються майже 7 тисяч осіб.

    Зазначимо, у середині вересня на Японію обрушився потужний тайфун.

    Нагадаємо, у Японії було скасовано авіарейси та перенесено олімпійські змагання через тайфун.

    До слова, тайфун «Ін-Фа» обрушився на узбережжя Східного Китаю та приніс із собою зливи та штормовий вітер.

    Як повідомлялося, 7 вересня, схід Філіпін накрив потужний тайфун Conson, який спричинив відключення електроенергії у кількох провінціях держави. Стихійне лихо парализувало інфраструктуру східних провінцій.

    Теги: стихійні лиха Японія авіаперевезення вітер негода
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    На Токіо обрушився потужний тайфун: скасовано сотні авіарейсів