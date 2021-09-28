У Японії стратять жінку, яка заробила мільйони на вбивствах чоловіків

Жінка труїла чоловіків і коханців, щоб отримати спадщину

Японку Чісако Какехі, яка вбила трьох чоловіків і намагалася отруїти четвертого, очікує страта. В Японії ЗМІ докладно описують гучний судовий процес, повідомляє CNN.

74-річна жінка кілька років перебуває в камері смертників. Суд довів, що Чісако Какехі отруїла чоловіка і двох коханців заради спадщини.

До 2021 року захист «чорної вдови» намагався оскаржити смертний вирок, посилаючись на її недоумство. У червні цього року Верховний суд Японії відхилив апеляцію 74-річної японки.

Перше вбивство Какехі вчинила в 2007 році. Замість ліків вона дала своєму 78-літньому коханцеві Тосіакі Суехіро капсулу з ціанідом.

Через чотири роки Чісако за допомогою агентства знайомств знайшла нову жертву – 71-річного Масанори Хонду. У березні 2012 року чоловік помер від отруєння. Третьою жертвою став 75-річний Мінору Хіоко, який до цього переміг рак легенів.

Через два місяці після його смерті японка вийшла заміж за 75-річного Ісао Какехі. І вже через місяць після весілля знайшла ще одного коханця.

Новий чоловік прожив всього рік. При розтині його тіла виявили ціанід. У результаті поліція вийшла на слід Чісако Какехі, обірвавши низку злочинів.

За версією звинувачення, мотивом всіх злочинів були гроші. На вбивствах жінка «заробила» від 4,5 до 7,3 мільйона доларів.

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