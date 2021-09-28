  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    У Японії стратять жінку, яка заробила мільйони на вбивствах чоловіків

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зловмисниця вбила трьох чоловіків - У Японії стратять жінку, яка заробила мільйони на вбивствах чоловіків
    Зловмисниця вбила трьох чоловіків
    Фото з відкритих джерел

    Жінка труїла чоловіків і коханців, щоб отримати спадщину

    Японку Чісако Какехі, яка вбила трьох чоловіків і намагалася отруїти четвертого, очікує страта. В Японії ЗМІ докладно описують гучний судовий процес, повідомляє CNN.

    74-річна жінка кілька років перебуває в камері смертників. Суд довів, що Чісако Какехі отруїла чоловіка і двох коханців заради спадщини.

    До 2021 року захист «чорної вдови» намагався оскаржити смертний вирок, посилаючись на її недоумство. У червні цього року Верховний суд Японії відхилив апеляцію 74-річної японки.

    Перше вбивство Какехі вчинила в 2007 році. Замість ліків вона дала своєму 78-літньому коханцеві Тосіакі Суехіро капсулу з ціанідом.

    Через чотири роки Чісако за допомогою агентства знайомств знайшла нову жертву – 71-річного Масанори Хонду. У березні 2012 року чоловік помер від отруєння. Третьою жертвою став 75-річний Мінору Хіоко, який до цього переміг рак легенів.

    Через два місяці після його смерті японка вийшла заміж за 75-річного Ісао Какехі. І вже через місяць після весілля знайшла ще одного коханця.

    Новий чоловік прожив всього рік. При розтині його тіла виявили ціанід. У результаті поліція вийшла на слід Чісако Какехі, обірвавши низку злочинів.

    За версією звинувачення, мотивом всіх злочинів були гроші. На вбивствах жінка «заробила» від 4,5 до 7,3 мільйона доларів.

    Читайте також:
    Теги: ЗМІ суд Японія гроші вбивство отруєння весілля поліція чоловік рак вирок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Японії стратять жінку, яка заробила мільйони на вбивствах чоловіків