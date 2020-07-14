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    У світі

    «Газпром» прозвітував про рекордні збитки

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    Виручка &laquo;Газпрому&raquo; в січні-березні цього року впала на&nbsp;551,99 мільярдів рублів - «Газпром» прозвітував про рекордні збитки
    Виручка «Газпрому» в січні-березні цього року впала на 551,99 мільярдів рублів

    Російський газовий монополіст вперше за п'ять років зафіксував квартальний збиток

    Російський «Газпром» отримав чистий збиток в першому кварталі 2020 року в розмірі 116 мільярдів рублів ($1,6 млрд) порівняно з 536 мільярдами рублів ($7,5 млрд) чистого прибутку роком раніше.

    Про це компанія повідомила на своєму сайті.

    Виручка «Газпрому» в січні-березні цього року впала на 551,99 мільярдів рублів, або на 24,1% - до 1,74 трлн рублів проти 2,3 трильйона рублів роком раніше.

    «Зменшення виручки від продажів в основному викликано зниженням виручки від продажу газу в Європу та інші країни», — заявили в Газпромі.

    Операційний прибуток «Газпрому» знизилася на 36%, до 293,5 мільярда рублів, а чистий квартальний прибуток від продажу газу — на 34%, до 865,6 млрд руб.

    Заступник голови правління «Газпрому» Фаміл Садигов заявив, що чисті збитки мають в основному паперовий характер.

    «Він обумовлений, перш за все, значними негативними курсовими різницями, викликаними різким зниженням курсу рубля в березні на тлі пандемії, що набирала обертів, а також відомими подіями на світовому нафтовому «, — сказав Садигов.

    Він додав, що в розрахунку дивідендів за 2020 рік враховуватися прибуток першого кварталу в розмірі 288 млрд рублів.

    Нагадаємо, ще в травні стало відомо, що поставки російського газу за кордон стали тепер дешевшими за собівартість

    Як повідомлялося, у січні-квітні 2020 року обсяг видобутку газу в Росії зменшився на 8% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

    У квітні в РФ було вироблено 55,14 млрд куб. м газу, що свідчить про падіння на 14,3% щодо того ж місяця минулого року.

    Росія газ Газпром бізнес
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