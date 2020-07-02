В Росії впав видобуток газу



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В Росії зменшився видобуток газу

Падіння склало 9,7 відсотка

В першій половині 2020 року видобуток газу в Росії зменшився на 9,7 відсотка щодо аналогічного періоду минулого року. Про це свідчать дані Центрального диспетчерського управління паливно-енергетичного комплексу РФ, - повідомляють російські ЗМІ.

Сукупний видобуток склав 340,808 мільярда кубометрів, з них на червень припало 47,697 мільярда. Зокрема, «Новатек» в січні - червні знизив видобуток газу на 0,6 відсотка, а «Сургутнафтогаз» - на 1,8 відсотка.

Раніше в «Газпромі», що володіє монополією на експорт російського трубопровідного газу, визнали, що у 2020 році показники компанії виявляться значно гіршими, ніж роком раніше.

Зазначають, що видобуток газу зменшився через зниження вартості палива, яке сталося на тлі аномально теплої зими, і посилення конкуренції з боку скрапленого природного газу (СПГ). Останній фактор привів до падіння експорту на ключові ринки.

Наприклад, Туреччина, колись другий за обсягами іноземний покупець «Газпрому», скоротила поставки з Росії в сім разів. В результаті вперше в історії компанія отримала збиток за перший квартал, традиційно найприбутковіший в році.

Нагадаємо, у січні-квітні 2020 року обсяг видобутку газу в Росії зменшився на 8% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.