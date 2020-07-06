Данія дозволила добудувати «Північний потік-2»



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Будівництво буде вестися за межами зони, де не можна використовувати судна з якірним позиціюванням через те, що там затоплені запаси хімічної зброї - Данія

Москва планує добудувати газогін до кінця поточного року

Данське енергетичне агентство дозволило добудувати газопровід «Північний потік-2» у своїх водах з використанням трубоукладальних кораблів з якірним позиціюванням. Про це повідомляється на сайті відомства.

Запит щодо внесення змін до отриманого у жовтні минулого року дозволу на будівництво компанія Nord Stream 2 AG подала у червні.

«Внесені зміни означають, що компанія може використовувати трубоукладальні кораблі з якірним позиціюванням як окремо, так і у поєднанні з судами, оснащеними системою динамічного позиціювання», - йдеться у повідомленні.

В установі підкреслили, що будівництво буде вестися за межами зони, де не можна використовувати судна з якірним позиціюванням через те, що там затоплені запаси хімічної зброї.

Як повідомлялося, Сенат Конгресу США напередодні включив нові санкції проти газопроводу Nord Stream 2 до проєкту оборонного бюджету. На цей час роботи щодо спорудження газогону призупинені через санкції США щодо європейських підрядників, що набули чинності в грудні 2019 року.

У Москві вже заявляли про намір добудувати газопровід до кінця поточного року. Проєкт будівництва газопроводу Nord Stream 2 для постачання газу до Європи в обхід України здійснює російський «Газпром» спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

Україна виступає проти будівництва цього газогону. Противниками російського газопроводу є також США, Польща і країни Балтії.

Нагадаємо, на початку червня Велика Британія закликала поховати «Північний потік-2».

«Оператор ГТС» стверджує, що Україна готова до припинення транзиту російського газу.