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    Генасамблея ООН схвалила оновлену кримську резолюцію: хто підтримав документ

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    Підтримали документ усі демократичні країни, серед країн, які висловилися проти,&nbsp;&ndash;&nbsp;традиційно Росія, Вірменія, Білорусь, Китай, Куба, Іран, М&rsquo;янма, Сирія, Венесуела, Зімбабве - Генасамблея ООН схвалила оновлену кримську резолюцію: хто підтримав документ
    Підтримали документ усі демократичні країни, серед країн, які висловилися проти, – традиційно Росія, Вірменія, Білорусь, Китай, Куба, Іран, М’янма, Сирія, Венесуела, Зімбабве
    фото: Генасамблея ООН

    Представники РФ та Сирії закликали голосувати проти резолюції

    Генеральна асамблея ООН прийняла посилену резолюцію, яка стосується мілітаризації окупованого Криму. У ній міститься підтримка Кримської платформи, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

    «Генасамблея ООН схвалила посилену резолюцію щодо мілітаризації Криму. Вона містить важливу підтримку Кримської платформи, закликає Росію припинити перекидання на півострів зброї і військових, припинити порушення свободи мореплавання в Чорному і Азовському морях», – зазначив Кулеба.

    «Результати голосування наступні: за – 62, проти – 22, утримались – 55. Проєкт резолюції A/76/L.22 приймається», – заявив очільник Генеральної асамблеї ООН Абдула Шахід.

    Підтримали документ усі демократичні країни, серед країн, які висловилися проти, – традиційно Росія, Вірменія, Білорусь, Китай, Куба, Іран, М’янма, Сирія, Венесуела, Зімбабве.

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    Генасамблея ООН схвалила оновлену кримську резолюцію: хто підтримав документ
    Генасамблея ООН схвалила оновлену кримську резолюцію: хто підтримав документ

    Резолюцію «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м.Севастополь, Україна, а також частин Чорного і Азовського морів» сьогодні в Генасамблеї представив постпред України Сергій Кислиця.

    Після його виступу слово взяли представники Сирії та Росії, які закликали не голосувати за резолюцію або проголосувати проти.

    Документ, що ухвалюється щороку, починаючи з 2018-го, доповнено, зокрема, посиланням на міжнародну Кримську платформу та її декларацію.

    Зазначимо, Кримська платформа – це дипломатична ініціатива України, яка у майбутньому має стати постійним міжнародним консультативно-координаційним механізмом для повернення деокупації Криму до міжнародного порядку денного.

    Теги: Білорусь Крим Росія Сирія ООН Україна окуповані території Дмитро Кулеба Сергій Кислиця
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    Генасамблея ООН схвалила оновлену кримську резолюцію: хто підтримав документ