  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Дмитро Корнійчук
рус
    Думки вголос

    Путін-Байден. Несподівана версія підсумків переговорів

    • Дмитро Корнійчук

      Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    США врятували Україну від &laquo;нападу Путіна&raquo;? - Путін-Байден. Несподівана версія підсумків переговорів
    США врятували Україну від «нападу Путіна»?

    Питання Криму та Донбасу було винесено за дужки?

    Мовою оригіналу

    Можно подвести краткий итог балагана, устроенного совместно Байденом и Путиным с имитацией нападения на Украину. Балагана, необходимого прикрыть реальные договорённости.

    Все, как я и прогнозировал.

    1) Вопрос Крыма и Донбасса вынесен за скобки. Мол, кому такие мелочи интересны, когда США спасли Украину от «нападения Путина»?

    2) Под видом «спасения Украины» Байден не вводит санкции против «Северного потока-2» и даёт «добро» его запустить

    3) Путин, в обмен на СП-2, помогает Байдену с новой «ядерной сделкой» по Ирану.

    Несомненно, обсуждались и вопросы Сирии и Афганистана, где Россия выступает гарантом спокойствия, чтобы Байден мог рассказывать: нам не надо больше быть «мировым жандармом».

    А ещё меня искренне веселит, как Байден и Путин «разводят» нас по поводу НАТО и Украины.

    С 2008 года ясно, что Украина никогда не станет членом НАТО. Нас предали в первую очередь именно США, которые поддержали позицию Германии и Франции отказать Украине в ПДЧ на саммите НАТО в Бухаресте. Мало того, именно американская дипломатия сделала все, чтобы с 2014 года, после аннексии Крыма и войны на Донбассе, вопрос членства Украины в НАТО даже не поднимался.

    Путин прекрасно знает, что ЕС и США в НАТО Украину не возьмут. Но при этом он разводит драматургию из серии «Украина в НАТО – это красные линии». Тем самым, подыгрывает Байдену. Который говорит: мы никогда не согласимся на такие красные линии.

    В итоге, выходит ситуация, как с мифическим новым нападение на Украину. Байден и Путин решают свои вопросы. Байден никакой реальной поддержки нам не оказывает и наоборот сдаёт наши интересы запуском СП-2. Не оказывает никакого давления на Путина для прекращения войны на Донбассе и для деоккупации Крыма. Но можно рассказывать байки: Байден опять спас Украину и отказался давать злобному Путину публичные гарантии, что Украина не будет в НАТО.

    А в реальности США, по договорённости с Москвой, сделали все, чтобы мы не были в НАТО. И все, чтобы мы потеряли часть территорий и не могли их больше вернуть.

    Вот так работает геополитика и «договорняки» в ней…

    Читайте також матеріали «Главкома»:

    Джерело: блог Дмитра Корнійчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Крим Росія Донбас США Джозеф Байден Путін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Олексій Голобуцький
    Олексій Голобуцький

    Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    Борислав Береза
    Борислав Береза

    Народний депутат 8 скликання

    Єгор Чернєв
    Єгор Чернєв

    народний депутат України IX скликання, Голова Постійної Делегації України у Парламентській Асамблеї НАТО

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Людмила Буймістер
    Людмила Буймістер

    Народний депутат

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Путін-Байден. Несподівана версія підсумків переговорів