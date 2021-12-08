Путін-Байден. Несподівана версія підсумків переговорів
Питання Криму та Донбасу було винесено за дужки?
Мовою оригіналу
Можно подвести краткий итог балагана, устроенного совместно Байденом и Путиным с имитацией нападения на Украину. Балагана, необходимого прикрыть реальные договорённости.
Все, как я и прогнозировал.
1) Вопрос Крыма и Донбасса вынесен за скобки. Мол, кому такие мелочи интересны, когда США спасли Украину от «нападения Путина»?
2) Под видом «спасения Украины» Байден не вводит санкции против «Северного потока-2» и даёт «добро» его запустить
3) Путин, в обмен на СП-2, помогает Байдену с новой «ядерной сделкой» по Ирану.
Несомненно, обсуждались и вопросы Сирии и Афганистана, где Россия выступает гарантом спокойствия, чтобы Байден мог рассказывать: нам не надо больше быть «мировым жандармом».
А ещё меня искренне веселит, как Байден и Путин «разводят» нас по поводу НАТО и Украины.
С 2008 года ясно, что Украина никогда не станет членом НАТО. Нас предали в первую очередь именно США, которые поддержали позицию Германии и Франции отказать Украине в ПДЧ на саммите НАТО в Бухаресте. Мало того, именно американская дипломатия сделала все, чтобы с 2014 года, после аннексии Крыма и войны на Донбассе, вопрос членства Украины в НАТО даже не поднимался.
Путин прекрасно знает, что ЕС и США в НАТО Украину не возьмут. Но при этом он разводит драматургию из серии «Украина в НАТО – это красные линии». Тем самым, подыгрывает Байдену. Который говорит: мы никогда не согласимся на такие красные линии.
В итоге, выходит ситуация, как с мифическим новым нападение на Украину. Байден и Путин решают свои вопросы. Байден никакой реальной поддержки нам не оказывает и наоборот сдаёт наши интересы запуском СП-2. Не оказывает никакого давления на Путина для прекращения войны на Донбассе и для деоккупации Крыма. Но можно рассказывать байки: Байден опять спас Украину и отказался давать злобному Путину публичные гарантии, что Украина не будет в НАТО.
А в реальности США, по договорённости с Москвой, сделали все, чтобы мы не были в НАТО. И все, чтобы мы потеряли часть территорий и не могли их больше вернуть.
Вот так работает геополитика и «договорняки» в ней…
Джерело: блог Дмитра Корнійчука