Путін-Байден. Несподівана версія підсумків переговорів

Питання Криму та Донбасу було винесено за дужки?

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Можно подвести краткий итог балагана, устроенного совместно Байденом и Путиным с имитацией нападения на Украину. Балагана, необходимого прикрыть реальные договорённости.

Все, как я и прогнозировал.

1) Вопрос Крыма и Донбасса вынесен за скобки. Мол, кому такие мелочи интересны, когда США спасли Украину от «нападения Путина»?

2) Под видом «спасения Украины» Байден не вводит санкции против «Северного потока-2» и даёт «добро» его запустить

3) Путин, в обмен на СП-2, помогает Байдену с новой «ядерной сделкой» по Ирану.

Несомненно, обсуждались и вопросы Сирии и Афганистана, где Россия выступает гарантом спокойствия, чтобы Байден мог рассказывать: нам не надо больше быть «мировым жандармом».

А ещё меня искренне веселит, как Байден и Путин «разводят» нас по поводу НАТО и Украины.

С 2008 года ясно, что Украина никогда не станет членом НАТО. Нас предали в первую очередь именно США, которые поддержали позицию Германии и Франции отказать Украине в ПДЧ на саммите НАТО в Бухаресте. Мало того, именно американская дипломатия сделала все, чтобы с 2014 года, после аннексии Крыма и войны на Донбассе, вопрос членства Украины в НАТО даже не поднимался.

Путин прекрасно знает, что ЕС и США в НАТО Украину не возьмут. Но при этом он разводит драматургию из серии «Украина в НАТО – это красные линии». Тем самым, подыгрывает Байдену. Который говорит: мы никогда не согласимся на такие красные линии.

В итоге, выходит ситуация, как с мифическим новым нападение на Украину. Байден и Путин решают свои вопросы. Байден никакой реальной поддержки нам не оказывает и наоборот сдаёт наши интересы запуском СП-2. Не оказывает никакого давления на Путина для прекращения войны на Донбассе и для деоккупации Крыма. Но можно рассказывать байки: Байден опять спас Украину и отказался давать злобному Путину публичные гарантии, что Украина не будет в НАТО.

А в реальности США, по договорённости с Москвой, сделали все, чтобы мы не были в НАТО. И все, чтобы мы потеряли часть территорий и не могли их больше вернуть.

Вот так работает геополитика и «договорняки» в ней…

Джерело: блог Дмитра Корнійчука

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