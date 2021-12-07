Що можна привезти з окупованого Криму? Уряд встановив нові обмеження

Мінреінтеграції визначило перелік товарів, обмежених чи заборонених до перевезення через адмінмежу із Кримом

Наказом, який має на меті максимально спростити для цивільних осіб процес перетину, затверджено перелік і обсяги (вартість/вагу/кількість) товарів, обмежених або заборонених до переміщення через адміністративну межу.

Набув чинності наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, яким визначило перелік товарів, обмежених чи заборонених до перевезення через адміністративну межу із тимчасово окупованим Кримом. Про це повідомляється на сайті міністерства.

Зокрема наказом затверджено перелік і обсяги (вартість/вагу/кількість) товарів, обмежених або заборонених до переміщення через адміністративну межу.

Згідно з наказом, до переліку особистих речей, дозволених до переміщення через адміністративну межу із Кримом, відносяться товари, що мають ознаки вжитку, а також інші товари, які не мають ознак вжитку, та переміщуються як особисті речі у ручній поклажі та супроводжувальному багажі.

Для перегляду натисніть на документ

Наказом встановлено наступні обмеження вартості/ваги/кількості при переміщенні товарів, які не мають ознак вжитку:

з контрольованих Україною територій на тимчасово окуповану територію – без обмежень,

з тимчасово окупованої території на контрольовані Україною території – сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10 тисяч гривень та/або сумарна вага яких не перевищує 75 кг на одну особу (за умови, що харчові продукти – не більше 2 кг кожного найменування та непродовольчі товари – не більше 2 одиниць кожного найменування).

Товари, які підпадають під заборонну ввезення на територію України з окупованого Криму:

зброя та боєприпаси;

холодна зброя;

товари подвійного використання;

товари військового призначення;

наркотичні засоби;

мисливські товари;

небезпечні радіоелектронні та випромінювальні пристрої;

пестициди й агрохімікати;

отруйні, вибухові та сильнодіючі речовини;

запчастини для вантажного транспорту;

промислове устаткування;

будівельні матеріали;

корисні копалини;

військова форма одягу;

печатки, штампи, пусті бланки суворої звітності.

Також наказом унормовано порядок перевезення готівкових коштів фізичними особами через адміністративну межу. Так, фізична особа може переміщувати через адміністративну межу готівкові кошти у сумі, що не перевищує 100 тисяч гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті за крос-курсом, визначеним Національним банком України на день перетинання адміністративної межі.

Якщо ж сума перевищуватиме 100 тисяч гривень, особа муситиме надати підтверджувальний документ про походження коштів.