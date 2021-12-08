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    Генсек ООН пішов на самоізоляцію через коронавірус

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    Антоніу Гутерріш кілька днів тому зробив третє Covid-щеплення - Генсек ООН пішов на самоізоляцію через коронавірус

    Антоніу Гутерріш кілька днів тому зробив третє Covid-щеплення

    фото з відкритих джерел

    72-річний Гутерріш скасував свою участь у всіх особистих заходах, запланованих на найближчі кілька днів

    Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш перебуває на ізоляції через спілкування із хворим на Covid-19. Про це із посиланням на власні джерела пише AFP.

    «Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш перебуватиме на ізоляції кілька днів, оскільки у вівторок контактував з іншим посадовцем ООН, в якого виявили Covid-19», – вказує ЗМІ.

    Зазначається, що 72-річний Гутерріш скасував свою участь у всіх особистих заходах, запланованих на найближчі кілька днів.

    Варто вказати, що Гутерріш кілька днів тому зробив третє Covid-щеплення після того, як тривалий час роздумував над доцільністю цього, зважаючи на мільйони людей у світі, які досі не отримали першу дозу.

    До слова, за минулу добу, 7 грудня, в Україні зафіксовано 9 371 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19, 450 осіб померли.

    Зазначимо, штам «Омікрон» може бути невидимим для ПЛР-тестів.

    Раніше епідеміологиня розповіла, у чому найбільша небезпека «Омікрону».

    Також головний інфекціоніст США порівняв штами «Омікрон» та «Дельта».

    Ще стало відомо, що третя доза вакцини від коронавірусу буде доступна в Україні із січня.

    Напередодні дев'ять регіонів перейшли у «жовту» зону.

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    Теги: здоров'я ООН Антоніу Гутерріш Генсек ООН коронавірус
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    Генсек ООН пішов на самоізоляцію через коронавірус