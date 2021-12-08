Генсек ООН пішов на самоізоляцію через коронавірус

Антоніу Гутерріш кілька днів тому зробив третє Covid-щеплення

72-річний Гутерріш скасував свою участь у всіх особистих заходах, запланованих на найближчі кілька днів

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш перебуває на ізоляції через спілкування із хворим на Covid-19. Про це із посиланням на власні джерела пише AFP.

«Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш перебуватиме на ізоляції кілька днів, оскільки у вівторок контактував з іншим посадовцем ООН, в якого виявили Covid-19», – вказує ЗМІ.

Зазначається, що 72-річний Гутерріш скасував свою участь у всіх особистих заходах, запланованих на найближчі кілька днів.

Варто вказати, що Гутерріш кілька днів тому зробив третє Covid-щеплення після того, як тривалий час роздумував над доцільністю цього, зважаючи на мільйони людей у світі, які досі не отримали першу дозу.

До слова, за минулу добу, 7 грудня, в Україні зафіксовано 9 371 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19, 450 осіб померли.

Зазначимо, штам «Омікрон» може бути невидимим для ПЛР-тестів.

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