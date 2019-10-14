Пристайко запросив голову ОБСЄ відвідати Станицю Луганську



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Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко і міністр закордонних справ Словаччини, діючий голова ОБСЄ Мирослав Лайчак Фото Facebook МЗС України

Міністр закордонних справ України Пристайко перебуває з робочими візитами у Люксембурзі та Брюсселі

Голова МЗС України та голова МЗС Словаччини, що головує в ОБСЄ, обговорили мир на Сході України та посилення роботи тристоронньої контактної групи.

Про це повідомили у пресслужбі Представництва України при ЄС.

«Конструктивний діалог з міністром закордонних справ Словаччини, діючим головою ОБСЄ Мирославом Лайчаком. У центрі розмови – мир на сході України та посилення роботи тристоронньої контактної групи. Розраховуємо на активну роль ОБСЄ та допомогу в протидії агресору», – заявив Вадим Пристайко.

Голова МЗС України також повідомив, що запросив словацького колегу Мирослава Лайчака відвідати разом Станицю Луганську та оглянути хід робіт із відновлення інфраструктури.

Наразі міністр закордонних справ України Пристайко перебуває з робочими візитами у Люксембурзі та Брюсселі.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко візьме участь у засіданні профільного комітету Європарламенту, ключовою темою якого буде ситуація на Донбасі.