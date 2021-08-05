Генпрокуратура Молдови порушить справу про узурпацію влади проти експрезидента Додона

Генеральна прокуратура Молдови зобов’язана порушити кримінальну справу через призначення судді конституційного суду

Апеляційна палата Кишинева зобов’язала Генеральну прокуратуру порушити кримінальну справу про спробу узурпації влади під час спроби призначити головою конституційного суду Бориса Лупашку представниками коаліції соціалістів експрезидента Ігоря Додона та депутатів партії «Шор» у минулому складі парламенту. Про це на своїй сторінці Facebook розповів депутат від партії «Дія та солідарність» Серджіу Литвиненко.

Зазначається, що прокуратура порушить справу проти Ігоря Додона, як організатора та Бориса Лупашка, як співучасника.

Генеральна прокуратура Молдови зобов’язана порушити кримінальну справу щодо рішення депутатів минулого складу парламенту від Партії соціалістів та партії «Шор» призначити Бориса Лупашка суддею конституційного суду у квітні 2021 року.

Відмітимо, що саме тоді у парламенті розгорталася політична криза навколо розпуску депутатів й саме від рішення конституційного суду залежало визнання обставини, які б дозволили надалі розпустити парламент. Зусилля тодішньої коаліції були спрямовані на те, щоб не допустити розпуск парламенту і визнати призначення голови конституційного суду Домніки Манолє незаконним, що поставило б під сумнів висновки суду.

Депутати від «Дія та солідарність» Вірджил Писларюк та Серджіу Литвиненко звернулися з цього приводу у Генеральну прокуратуру 24 квітня, проте тоді відмовилися порушувати справу за цими обставинами.