У Молдові затримали ексміністра оборони

Силовики прийшли до колишнього міністра оборони Молдови з обшуками

У п’ятницю, 30 липня, у будинку Олександра Пинзаря, який обіймав посади міністра оборони та голови Генерального інспекторату поліції Молдови пройшли обшуки після чого підозрюваний був затриманий. Про це повідомляє молдовське видання Deschide.md.

У Генеральній прокуратурі Молдови цю інформацію підтверджують:

«В результаті обшуків були вилучені електронні пристрої та документи. Підозрюваний був затриманий, і наразі прокурори його допитують. Протягом наступних 48 або, залежно від подальших обставин, 72 годин мають визначитись щодо подальшого процесуального статусу затриманого, а також щодо запобіжного заходу. За матеріалами справи заплановано й інші кримінальні справи. По ходу розслідування прокуратура повідомлятиме про нові подробиці», – йдеться у комюніке.

Відомо, що колишній міністр оборони Олександр Пинзарь був затриманий офіцерами служби безпеки та інформації та прокуратурою після того, як сьогодні вранці в його будинку пройшли обшуки.

Раніше президентка Молдови Мая Санду анонсувала створення нових антикорупційних органів та «чистку на всіх рівнях».

Як повідомляв «Главком» у четвер, 29 липня, новообрані депутати обрали керівництво парламенту Молдови. А вже наступного дня президентка країни Мая Санду провела консультації із фракціями щодо кандидата на пост прем'єр-міністра.

На посаду голови уряду була запропонована Наталія Гавриліца. Опозиційні партії представлені також у парламенті оцінили кандидатуру Гавриліци по-різному: у партії «Шор» відразу запевнили, що голосуватимуть «за», а от у фракції блоку ПСРМ-ПКРМ відмовилися підтримувати кандидата провладної більшості.

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