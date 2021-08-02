Ексміністр оборони Молдови Пинзар арештований на 30 діб

Колишній міністр фігурує у справі щодо зловживання службовим становищем, розкритті державної таємниці та підробці документів

Александр Пинзар відкидає всі звинувачення

Кишинівський суд сектора Чокани відправив під арешт на 30 діб ексміністра оборони Александра Пинзаря, – передає кореспондент «Главкому».

Пинзар відкидає всі звинувачення. Він утримується у пенітенціарній установі № 13.

Молдовські правоохоронці вважають Пинзаря причетним до справи навколо П’ятого управління інспекторату розслідувань, коли Пинзар займав посаду керівника Генерального інспекторату поліції.

У цій справі фігурують співробітники прикордонної поліції та голова молдовської бійцівської асоціації Дорін Дамір, яких звинувачують у зловживанні службовим становищем, розкритті державної таємниці та підробці документів.

Як повідомляв «Главком», молдовська прокуратура по боротьбі із організованою злочинністю провела обшук вранці, 30 серпня, у квартирі Александра Пинзаря, після чого він був затриманий на 72 години.

Раніше президентка Молдови Мая Санду анонсувала створення нових антикорупційних органів та «чистку на всіх рівнях».

Нагадаємо, 29 липня новообрані депутати обрали керівництво парламенту Молдови. А вже наступного дня президентка країни Мая Санду провела консультації із фракціями щодо кандидата на пост прем'єр-міністра.

На посаду голови уряду була запропонована Наталія Гавриліца. Опозиційні партії представлені також у парламенті оцінили кандидатуру Гавриліци по-різному: у партії «Шор» відразу запевнили, що голосуватимуть «за», а от у фракції блоку ПСРМ-ПКРМ відмовилися підтримувати кандидата провладної більшості.

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