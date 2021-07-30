Президентка Молдови розраховує отримати від МВФ $236 млн

Гендиректорка МВФ запевнила Санду у можливості Фонду продовжувати співпрацю з Республікою Молдова

Президентка Молдови Мая Санду обговорила з МВФ виділення Кишиневу $236 млн в рамках програми макрофінансової підтримки. Президентка провела переговори у четвер після того, як молдовський парламент визначився із політичним керівництвом, передає «Главком».

«У четвер я говорила із пані Крісталіною Георгієвою, генеральним директором Міжнародного валютного фонду. Пані Крісталіна Георгієва запевнила нас у можливості Фонду продовжувати співпрацю з Республікою Молдова. У зв'язку з цим вона оголосила, що до кінця серпня наша країна може отримати спеціальне фінансування на суму 236 мільйонів доларів США, після того, як виплата буде затверджена Правлінням МВФ», – повідомила Санду на своїй сторінці у Facebook.

Вона додала, що під час розмови Георгієвою також мова йшла про можливості усунення перешкод та бар’єрів, які призвели до блокування нової програми МВФ для Республіки Молдова.

Як повідомляв «Главком» у четвер, 29 липня, новообрані депутати обрали керівництво парламенту Молдови. А вже наступного дня президентка країни Мая Санду провела консультації із фракціями щодо кандидата на пост прем'єр-міністра.

На посаду голови уряду була запропонована Наталія Гавриліца. Опозиційні партії представлені також у парламенті оцінили кандидатуру Гавриліци по-різному: у партії «Шор» відразу запевнили, що голосуватимуть «за», а от у фракції блоку ПСРМ-ПКРМ відмовилися підтримувати кандидата провладної більшості.

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