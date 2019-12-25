Генсек ООН закликав сторони конфлікту у Сирії негайно припинити бойові дії



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Наслідки війни у Сирії

Ескалація бойових дій принесла десятки цивільних жертв і призвела до переміщення 80 000 громадян, у тому числі 30 000 лише за останній тиждень

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловлює глибоке занепокоєння ескалацією бойових дій на північному заході Сирії й закликає до негайного їх припинення.

Про це йдеться в заяві, поширеній речником Генсека Стефаном Дюжарріком, пише «Укрінформ».

«Генеральний секретар нагадує всім сторонам про їхні зобов'язання щодо захисту цивільних осіб та забезпечення свободи пересування», - сказав речник.

Ескалація бойових дій, як сказано в заяві, принесла десятки цивільних жертв і призвела до переміщення 80 000 громадян, у тому числі 30 000 лише за останній тиждень.

Генеральний секретар, за словами речника, також підкреслив, що військового вирішення конфлікту в Сирії немає і що єдиним надійним рішенням є «підтримуваний ООН політичний процес».

За інформацією Офісу ООН з координації гуманітарних питань (ОСНА), поширеною в понеділок, через збройні сутички, обстріли та повітряні удари умови проживання на північному заході Сирії погіршилися для 4 мільйонів жінок, дітей та чоловіків.

Деякі гуманітарні організації були змушені зупинити роботу, тоді як переселенцям конче потрібна допомога: «багато з них через обстріли та бомбардування не їли й не спали уже кілька днів», йдеться в повідомленні ОСНА.

«У тимчасових таборах не вистачає палива. Їх мешканцям доводиться палити все, що потрапляє до рук: старий одяг, ковдри, автомобільні шини. Подекуди кілька сімей обігрівають протягом ночі один намет, де збирають дітей, а самі на холоді стежать за тим, щоб він не зайнявся», - зазначає ОСНА.

Генеральний секретар, нагадує Офіс ООН з гуманітарних питань, закликав сторони конфлікту створити умови для надання мирним жителя допомоги.

Як відомо, 20 грудня Російська Федерація наклала вето на проєкт резолюції Ради Безпеки ООН, що передбачав постачання міжнародної допомоги Сирії через кордон з Туреччиною та Іраком.