Туреччина оголосила про продовження військової операції «Джерело миру» в Сирії



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Операція «Джерело миру» була розпочата минулого місяця

Туреччина буде продовжувати свою антитерористичну операцію на півночі Сирії «до досягнення її мети»

Рада національної безпеки Туреччини вирішила, що операція на півночі Сирії триватиме до досягнення поставленої нею мети.

Про це повідомляє Anadolu.

«Туреччина буде продовжувати свою антитерористичну операцію на півночі Сирії до досягнення її мети, заявили на засіданні Ради національної безпеки Туреччини у вівторок», - йдеться у повідомленні.

Операція «Джерело миру», розпочата минулого місяця, «сприяє миру та стабільності в регіоні, триватиме до тих пір, поки не досягне своєї мети, вживаючи всіх необхідних заходів для запобігання шкоди цивільним особам», вирішила Рада під головуванням президента Туреччини Реджепа Ердогана.

Зазначимо, що 26 листопада міноборони Туреччини повідомило, що на півночі Сирії в результаті вибуху загинули щонайменше 17 осіб.

Нагадаємо, нещодавно російська авіація розбомбила важливу лікарню у Сирії.

До слова, американські військові поновили контртерористичну місію проти «Ісламської держави» на півночі Сирії.