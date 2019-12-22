Нафтогазові підприємства у Сирії зазнали повітряних атак



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Фото: syriahr.com

Внаслідок терактів було пошкоджено виробниче обладнання

Влада Сирії заявляє про терористичні атаки на три підприємства нафтогазової галузі країни, за даними центру моніторингу прав людини їх учинили невпізнані безпілотники.

Про атаки повідомляє агентство САНА.

«Нафтопереробний завод у Хомсі, газопереробний завод на півдні Центрального регіону і газова заправна станція «Ар-Раян» одночасно зазнали терористичних атак», – ідеться в повідомленні.

Як зазначається, міністр нафти та мінеральних ресурсів Сирії Алі Ганем повідомив журналістам, що внаслідок терактів було пошкоджено виробниче обладнання. При цьому він зазначив, що напади на нафтовий сектор мають систематичний характер.

За словами Ганема, відразу після атак пожежники приступили до гасіння вогню, він був швидко локалізований, і ремонтні бригади розпочали відновлювати пошкоджене обладнання.

За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, атаки були здійснені безпілотниками невідомого походження. Повідомлень про жертви не надходило.

Нагадаємо, у Сирії загинули дев’ятеро людей через атаки військ Асада і російських союзників.

Як повідомлялося, у Сирії в результаті російських авіаударів загинули 20 мирних жителів.