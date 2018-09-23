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    У світі

    Генсек ООН засудив теракт в Ірані

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    Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш - Генсек ООН засудив теракт в Ірані
    Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш

    Гутерреш висловив співчуття сім'ям жертв, уряду та народу Ірану

    Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив теракт на військовому параді в Ірані.

    Про це йдеться на офіційному сайті ООН.

    «Генеральний секретар засуджує напад у місті Ахваз, що на південному заході Ірану», - зазначається в заяві.

    Гутерреш висловив співчуття сім'ям жертв, уряду та народу Ірану.

    Як повідомлялося раніше, 22 вересня у південнозахідному іранському місті Ахваз кілька озброєних нападників обстріляли учасників військового параду. Три нападника загинули на місці атаки.

    За попередніми даними, нападники цілилися в представників Корпусу вартових ісламської революції. Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф засудив напад у місті Ахваз та пригрозив наслідками. Він поклав відповідальність за напад на «терористичних спонсорів у регіоні та їхніх американських господарів» й оголосив «негайну і послідовну реакцію» Ірану.

    Після теракту МЗС Ірану викликало послів Нідерландів, Данії та Великої Британії.

    Відповідальність за напад в Ірані взяла на себе «Ісламська держава». Внаслідок теракту щонайменше 29 людей загинули, ще 57 отримали поранення.

    Як повідомляв «Главком», військові паради проходять в містах Ірану в зв'язку з річницею війни з Іраком в 1980 - 1988 роках.

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