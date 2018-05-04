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    Глава Європарламенту виступив за створення армії ЄС

    За словами голови Європарламенту, зараз в ЄС є 28 армій, які «роблять більш-менш одне й те саме»
    Керівник Європарламенту Антоніо Таяні заявив про необхідність Європейського союзу створити власну армію. Про це повідомляє Deutsche Welle. «Євросоюзу в довгостроковій перспективі потрібна єдина армія, це дозволить ЄС заощадити та стати активніше на міжнародній арені», - заявив Таяні. За словами голови Європарламенту, зараз в ЄС
    • Сьогодні, 06:24
    • Розсилка
    Глава&nbsp;Європарламенту Антоніо Таяні
    Глава Європарламенту Антоніо Таяні

    За словами голови Європарламенту, зараз в ЄС є 28 армій, які «роблять більш-менш одне й те саме»

    Керівник Європарламенту Антоніо Таяні заявив про необхідність Європейського союзу створити власну армію.

    Про це повідомляє Deutsche Welle.

    «Євросоюзу в довгостроковій перспективі потрібна єдина армія, це дозволить ЄС заощадити та стати активніше на міжнародній арені», - заявив Таяні.

    За словами голови Європарламенту, зараз в ЄС є 28 армій, які «роблять більш-менш одне й те саме». При цьому посилення співпраці в цій сфері дозволить значно заощадити і бути «активнішими і сильнішими на міжнародній арені».

    Як повідомляв «Главком», нещодавно у Німеччині закликали створити армію Євросоюзу.

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