Глава МВФ Лагард йде у відставку



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Посаду глави МВФ Лагард обійняла у 2011 році

Лагард офіційно покине пост 12 вересня

Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард подасть заяву про відставку зі своєї посади.

Про це 16 липня повідомляє агентство Reuters з посиланням на три джерела, знайомих з її рішенням.

Зазначається, що відставка Лагард викликана тим, що 2 липня вона була висунута на пост глави Європейського центрального банку. Лагард не пішла відразу у відставку через невизначеність щодо того, чи схвалить новий Європейський парламент та інші інстанції ЄС її кандидатуру.

Лагард офіційно покине пост 12 вересня.

Нагадаємо, 3 липня директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард тимчасово склала із себе свої повноваження у зв'язку з тим, що представила свою кандидатуру на пост глави Європейського центрального банку.

Згодом міністри економіки і фінансів країн Євросоюзу, які зустрілися у Брюсселі, підтримали рекомендацію Європейської Ради щодо призначення Крістін Лагард президентом Європейського Центрального банку.

Посаду глави МВФ Лагард обійняла у 2011 році, після того як попередній керівник організації Домінік Стросс-Кан пішов у відставку на тлі сексуального скандалу.

Джерело: РБК-Україна