  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Глава МВФ Лагард йде у відставку

    • Розсилка
    Посаду глави МВФ Лагард обійняла у 2011 році - Глава МВФ Лагард йде у відставку
    Посаду глави МВФ Лагард обійняла у 2011 році

    Лагард офіційно покине пост 12 вересня

    Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард подасть заяву про відставку зі своєї посади.

    Про це 16 липня повідомляє агентство Reuters з посиланням на три джерела, знайомих з її рішенням.

    Зазначається, що відставка Лагард викликана тим, що 2 липня вона була висунута на пост глави Європейського центрального банку. Лагард не пішла відразу у відставку через невизначеність щодо того, чи схвалить новий Європейський парламент та інші інстанції ЄС її кандидатуру.

    Лагард офіційно покине пост 12 вересня.

    Нагадаємо, 3 липня директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард тимчасово склала із себе свої повноваження у зв'язку з тим, що представила свою кандидатуру на пост глави Європейського центрального банку.

    Згодом міністри економіки і фінансів країн Євросоюзу, які зустрілися у Брюсселі, підтримали рекомендацію Європейської Ради щодо призначення Крістін Лагард президентом Європейського Центрального банку.

    Посаду глави МВФ Лагард обійняла у 2011 році, після того як попередній керівник організації Домінік Стросс-Кан пішов у відставку на тлі сексуального скандалу.

    Джерело: РБК-Україна

    Читайте також
    ЄС МВФ економіка відставка політика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ