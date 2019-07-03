На посаду голови Європарламенту претендують четверо кандидатів



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Ска Келлер може очолити Європарламент

Щоб бути обраним, кандидат повинен виграти абсолютну більшість поданих дійсних голосів, тобто 50% плюс один

На посаду голови Європарламенту претендують чотири кандидати з Німеччини, Іспанії, Італії та Чехії. Про це повідомляє сайт ЄП.

Серед кандидатів двоє жінок - представниця Німеччини Ска Келлер від фракції «Зелені - Європейський вільний альянс» і громадянка Іспанії Сіра Рего - вона представляє ліву політичну групу «Європейські об'єднані ліві/Ліво-зелені Півночі».

Ще двоє кандидатів - представник союзу партій соціалістичної спрямованості «Прогресивний альянс соціалістів і демократів» італієць Давид Сассолі і висуванець від фракції «Європейські консерватори та реформісти», чеський політик Ян Заграділ.

Кандидати на пост президента можуть висуватися або політичною групою, або 1/20 членів. Вибори проводяться таємним голосуванням. Щоб бути обраним, кандидат повинен виграти абсолютну більшість поданих дійсних голосів, тобто 50% плюс один. Якщо жоден кандидат не був обраний в першому турі голосування, ті ж або нові кандидати можуть бути висунуті у другому або третьому турі.

Раніше повідомлялося, що країни ЄС обрали очільників Європейської ради та Єврокомісії.

Так, на пост глави Єврокомісії пропонується німецький міністр оборони фон дер Ляєн, на пост глави європейської дипломатії - іспанець Жозеп Боррель, на пост глави ЄЦБ - глава МВФ Крістін Лагард. На пост, який займає сам Туск - голови Євроради - висунута кандидатура бельгійського прем'єра Шарля Мішеля.

Тепер для того, щоб ці призначення відбулись, запропоновані Єврорадою кандидатури повинен схвалити новий склад парламенту ЄС.