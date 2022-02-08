Зеленський зустрівся з главами МЗС країн Славковського формату (фото)

Володимир Зеленський зустрівся з міністрами закордонних справ країн Славковського формату

Зеленський ознайомив керівників зовнішньополітичних відомств з безпековою ситуацією та ініціативами України щодо активізації Мінського процесу

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністрами закордонних справ Чеської Республіки Яном Ліпавським, Австрії – Александром Шалленбергом та Словацької Республіки – Іваном Корчоком у межах їхнього візиту в нашу країну. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Візит здійснюється за ініціативою Чехії як країни, що головує в межах Славковського формату, який об’єднує ці три європейські держави.

Зеленський ознайомив керівників зовнішньополітичних відомств з безпековою ситуацією та ініціативами України щодо активізації Мінського процесу та роботи в Нормандському форматі.

«Дуже важливо, що ви відвідали зону проведення ООС та особисто ознайомилися із ситуацією на місці», – наголосив президент.

Міністри висловили одностайну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, наголосили на її повному й беззаперечному праві самостійно визначати шляхи забезпечення власної безпеки та обирати оборонні союзи.

Зеленський акцентував на важливості зміцнення оборонної підтримки нашої держави.

«Дякую кожному з вас, вашим країнам за підтримку й конкретну допомогу Україні», – заявив він.

Глава держави позитивно відзначив факт збереження повноцінної дипломатичної присутності Чехії, Австрії та Словаччини в Києві й утримання цих держав від евакуації родин дипломатів.

Президент наголосив на важливості подальшого поглиблення економічної інтеграції між Україною та Європейським Союзом і розширення доступу українських товарів на ринок ЄС, зокрема з використанням можливостей оновлення торговельної частини Угоди про асоціацію.

Ян Ліпавський, Александр Шалленберг та Іван Корчок висловили одностайну думку про те, що безпека України невіддільна від безпеки Європи й без досягнення миру в нашій державі неможливо досягти стабільності на континенті.

Нагадаємо, 7 лютого район операції Об'єднаних сил (ООС) відвідали міністри закордонних справ Австрії, Словаччини та Чехії – Олександр Шалленберг, Іван Корчок та Ян Ліпавський.