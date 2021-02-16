Главу МОЗ Швейцарії звинуватили у приховуванні важливого звіту про пандемію

Міністр нібито приховав документ, що закликав до посилення заходів для боротьби з коронавірусом, щоб уникнути другої хвилі

Міністра охорони здоров'я Швейцарії Алена Берсета підозрюють у приховуванні тривожного звіту про поширення Covid-19 в країні.

Про це повідомляє The Local.

Берсет нібито приховав документ Федерального управління охорони здоров'я, що закликав до посилення заходів для боротьби з коронавірусом, щоб уникнути другої хвилі у серпні 2020 року.

6 серпня управління оприлюднило документ, який закликав уряд ввести низку обмежень, серед яких було обов'язкове носіння масок і закриття ресторанів. Берсет нібито не направив його в уряд, хоча експерти підкреслили, що обмеження необхідно терміново ввести.

Після цього уряд оголосив про пом'якшення деяких заходів. За повідомленнями ЗМІ, Берсет закликав уряд послабити обмеження, «усвідомивши, що у нього не було б консенсусу щодо більш тривалої заборони».

Епідеміолог з Бернського університету Крістіан Альтхаус вважає, що однією з основних причин другої хвилі у вересні було те, що федеральна влада послабила заходи. Берсет поки не прокоментував звинувачення.