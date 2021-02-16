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    Главу МОЗ Швейцарії звинуватили у приховуванні важливого звіту про пандемію

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    <p>Міністр охорони здоров'я Швейцарії Ален Берсет поки не прокоментував&nbsp;звинувачення</p> - Главу МОЗ Швейцарії звинуватили у приховуванні важливого звіту про пандемію

    Міністр охорони здоров'я Швейцарії Ален Берсет поки не прокоментував звинувачення

    Міністр нібито приховав документ, що закликав до посилення заходів для боротьби з коронавірусом, щоб уникнути другої хвилі

    Міністра охорони здоров'я Швейцарії Алена Берсета підозрюють у приховуванні тривожного звіту про поширення Covid-19 в країні.

    Про це повідомляє The Local.

    Берсет нібито приховав документ Федерального управління охорони здоров'я, що закликав до посилення заходів для боротьби з коронавірусом, щоб уникнути другої хвилі у серпні 2020 року.

    6 серпня управління оприлюднило документ, який закликав уряд ввести низку обмежень, серед яких було обов'язкове носіння масок і закриття ресторанів. Берсет нібито не направив його в уряд, хоча експерти підкреслили, що обмеження необхідно терміново ввести.

    Після цього уряд оголосив про пом'якшення деяких заходів. За повідомленнями ЗМІ, Берсет закликав уряд послабити обмеження, «усвідомивши, що у нього не було б консенсусу щодо більш тривалої заборони».

    Епідеміолог з Бернського університету Крістіан Альтхаус вважає, що однією з основних причин другої хвилі у вересні було те, що федеральна влада послабила заходи. Берсет поки не прокоментував звинувачення.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я міністр Швейцарія скандал уряд коронавірус
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