Нардеп: Степанов пообіцяв, що вакцинація від Covid-19 почнеться до кінця тижня

МОЗ запевняє, що Україна повністю готова до старту вакцинації від коронавірусу

У питанні вакцинації існують технічні нюанси

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов пообіцяв, що до кінця тижня розпочнеться вакцинація від коронавірусу.

Про це заявив голова комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Я спілкувався з міністром охорони здоров’я. Він пообіцяв, що вакцинація розпочнеться до кінця тижня», – зазначив нардеп.

За його словами, існують технічні питання, але до кінця тижня вони будуть вирішені.

Як повідомлялося, Україна повністю готова до старту вакцинації від коронавірусу. Поставки вакцини очікують 16-17 лютого.

Степанов додав, що у лютому Україна отримає 1 мільйон доз вакцин і ще мільйон – у березні. У пресслужбі МОЗ уточнили, що поставки нібито очікують 16-17 лютого.

Напередодні головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що із постачанням вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer до України виникли проблеми. Раніше у МОЗ обіцяли, що вакцинація українців від коронавірусу розпочнеться 15 лютого.

Минулого тижня українська компанія «Лекхім» попередила держпідприємство «Медичні закупівлі України» про затримку першої партії китайської антиковідної вакцини Sinovac Biotech.

За останніми даними, Україна буде закуповувати вакцини від чотирьох виробників – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax.