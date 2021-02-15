ВООЗ: захворюваність на Covid-19 з початку року знизилася вдвічі
Число нових випадків заражень коронавірусом скоротилося майже в два рази з початку січня, коли реєструвалося більше п'яти мільйонів інфікувань
З початку 2021 року захворюваність на Covid-19 у світі знизилася вдвічі.
Про це 15 лютого заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус.
За його словами, число нових випадків заражень коронавірусом скоротилося майже в два рази з початку січня, коли реєструвалося більше п'яти мільйонів інфікувань у всьому світі на тиждень. До 8 лютого цей показник досяг 2,6 мільйона нових випадків захворювань.
«Це показує, що прості заходи в сфері охорони здоров'я спрацьовують навіть незважаючи на присутність нових різновидів (коронавірусу)», – сказав глава організації.
Гебреісус додав, що нинішня тенденція в ситуації з коронавірусом дає більше надії на те, що пандемію вдасться взяти під контроль. Велике значення матиме й те, як світова спільнота відповість на зниження захворюваності.
Глава ВООЗ зробив висновок, що проблема остаточно ще не вирішена, хоч її масштаби і зменшилися, і якщо припинити боротьбу на будь-якому з фронтів, то вона повернеться з сильним громом.
До слова, минулої доби в Україні зафіксовано 2332 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19.
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Всього1273475
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Одужали1116779
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Хворіють132304
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Померли24392
Зокрема, вчора захворіли 160 дитини та 47 медпрацівники.