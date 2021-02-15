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    ВООЗ: захворюваність на Covid-19 з початку року знизилася вдвічі

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    Нинішня тенденція в ситуації з коронавірусом дає більше надії на те, що пандемію вдасться взяти під контроль - ВООЗ: захворюваність на Covid-19 з початку року знизилася вдвічі
    Нинішня тенденція в ситуації з коронавірусом дає більше надії на те, що пандемію вдасться взяти під контроль

    Число нових випадків заражень коронавірусом скоротилося майже в два рази з початку січня, коли реєструвалося більше п'яти мільйонів інфікувань

    З початку 2021 року захворюваність на Covid-19 у світі знизилася вдвічі.

    Про це 15 лютого заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус.

    За його словами, число нових випадків заражень коронавірусом скоротилося майже в два рази з початку січня, коли реєструвалося більше п'яти мільйонів інфікувань у всьому світі на тиждень. До 8 лютого цей показник досяг 2,6 мільйона нових випадків захворювань.

    «Це показує, що прості заходи в сфері охорони здоров'я спрацьовують навіть незважаючи на присутність нових різновидів (коронавірусу)», – сказав глава організації.

    Гебреісус додав, що нинішня тенденція в ситуації з коронавірусом дає більше надії на те, що пандемію вдасться взяти під контроль. Велике значення матиме й те, як світова спільнота відповість на зниження захворюваності.

    Глава ВООЗ зробив висновок, що проблема остаточно ще не вирішена, хоч її масштаби і зменшилися, і якщо припинити боротьбу на будь-якому з фронтів, то вона повернеться з сильним громом.

    До слова, минулої доби в Україні зафіксовано 2332 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1273475
    • Одужали
      1116779
    • Хворіють
      132304
    • Померли
      24392

    Зокрема, вчора захворіли 160 дитини та 47 медпрацівники.

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    Теги: здоров'я медицина епідемія ВООЗ коронавірус
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