ВООЗ: захворюваність на Covid-19 з початку року знизилася вдвічі

Нинішня тенденція в ситуації з коронавірусом дає більше надії на те, що пандемію вдасться взяти під контроль

Число нових випадків заражень коронавірусом скоротилося майже в два рази з початку січня, коли реєструвалося більше п'яти мільйонів інфікувань

З початку 2021 року захворюваність на Covid-19 у світі знизилася вдвічі.

Про це 15 лютого заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус.

За його словами, число нових випадків заражень коронавірусом скоротилося майже в два рази з початку січня, коли реєструвалося більше п'яти мільйонів інфікувань у всьому світі на тиждень. До 8 лютого цей показник досяг 2,6 мільйона нових випадків захворювань.

«Це показує, що прості заходи в сфері охорони здоров'я спрацьовують навіть незважаючи на присутність нових різновидів (коронавірусу)», – сказав глава організації.

Гебреісус додав, що нинішня тенденція в ситуації з коронавірусом дає більше надії на те, що пандемію вдасться взяти під контроль. Велике значення матиме й те, як світова спільнота відповість на зниження захворюваності.

Глава ВООЗ зробив висновок, що проблема остаточно ще не вирішена, хоч її масштаби і зменшилися, і якщо припинити боротьбу на будь-якому з фронтів, то вона повернеться з сильним громом.

До слова, минулої доби в Україні зафіксовано 2332 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19.

Коронавірус в Україні

Всього 1273475

Одужали 1116779

Хворіють 132304

Померли 24392

Копіювати код для вставки

Зокрема, вчора захворіли 160 дитини та 47 медпрацівники.