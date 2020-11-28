Глобальний антирекорд коронавірусу: одночасно захворіло 747 тис людей

Загалом у світі хворіє понад шістдесят мільйонів чоловік

28 листопада зафіксовано рекордну добову кількість заражень коронавірусом у світовому масштабі. На сайті Всесвітньої організації охорони здоров’я повідомляється, що за сьогоднішній день інфекцію виявили у 747 082 людей.

Майже половина з них припадає на США — там зафіксували понад 322 тис. нових заражень. Ще 41 322 випадки виявили в Індії. Третьою за темпами поширення коронавірусу йде Бразилія, де виявили 37 614 нових випадків.Варто зазначити, що Україна з 16 294 новими випадками входить до топ-10 країн за швидкістю поширення COVID-19.

Коронавірус в Україні

Всього 709701

Хворіють 362473

Одужали 335135

Померли 12093

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Це максимальне значення, яке організація фіксувала з початку пандемії. Всього кількість хворих у світі зросла до 61 299 371.

Попередній рекорд був зафіксований 14 листопада, тоді виявили 668 953 випадків зараження.