Вчені знайшли вразливе місце у коронавірусів



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Вчені знайшли вразливе місце у коронавірусів

Дослідники знайшли понад 300 білків, що продукуються зараженою клітиною, які взаємодіють з Sars-CoV-2

Вчені Інституту біомедичних наук Університету штату Джорджія в США з'ясували, що три смертельно небезпечних коронавіруси Sars-CoV-2, Sars-CoV-1 і MERS-CoV можуть мати одні й ті ж вразливі місця, що дозволяє створити універсальний лікарський засіб проти цих патогенів.

У своїй статті, опублікованій в журналі Science, фахівці описали лікарську мішень, загальну для вірусів, що викликають Covid-19 і Sars.

Дослідники знайшли понад 300 білків, що продукуються зараженою клітиною, які взаємодіють з Sars-CoV-2. З них фахівці визначили 20 молекул, що впливають на те, скільки вірусних частинок кожного з трьох коронавірусів синтезується всередині клітин людини.

До цих білків відносяться Tom70, який взаємодіє з коронавірусним геном Orf9b, що належить як Sars-CoV-1, так і Sars-CoV-2.

Tom70 є мітохондріальним ферментом, який бере участь в переміщенні білкових молекул в мітохондрії з цитозолю. Він також грає роль в активації мітохондріальних сигнальних білків, що забезпечують захист проти вірусної інфекції.

Однак вчені показали, що Tom70 грає на руку коронавірусу, і комплекс Tom70-Orf9b може бути використаний, як мішень для противірусних препаратів широкого спектра дії.

Лікарська мета - це молекула або комплекс молекул, що належать патогену або організму-господаря, на яку діє лікарський засіб, забезпечуючи терапевтичний ефект.

Sars-CoV-1 - китайський коронавірус, що викликає важкий гострий респіраторний синдром (Sars або атипова пневмонія), що розповсюдився по світу в 2003 році. Він споріднений з новим коронавірусом і має схоже походження. Під час найбільшого спалаху коронавірусу заразив більше восьми тисяч осіб і вбив 774 інфікованих.