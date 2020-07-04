У США знову зафіксували рекорд заражень коронавірусом



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США залишаються країною з найбільшим числом заражених коронавірусом

За добу в США зафіксовано 57 497 випадків зараження коронавірусом

У США кількість виявлених випадків зараження коронавірусом за добу знову перевищила попередній рекорд.

Про це пише газета The Washington Post.

За її даними, за добу в країні зафіксовано 57 497 випадків зараження коронавірусом. При цьому за останні дев'ять днів такі пікові показники реєструвалися сім разів.

До цього найбільша кількість випадків захворювання була зафіксована 2 липня - понад 55 тисяч. Днем раніше повідомлялося про 50 тисяч нових випадків. Найважча ситуація спостерігалася в Техасі, Каліфорнії, Джорджії, Арізоні і Флориді.

У зв'язку із зростанням числа нових випадків зараження майже в 40 штатах святкування 4 липня Дня незалежності в країні було частково скасовано або скориговано з метою припинити поширення інфекції.

При цьому рекордних показників зростання кількості зафіксованих випадків зараження досягли за останній тиждень в 16 штатах.

США залишаються країною з найбільшим числом заражених коронавірусом. За останніми даними, там майже 2,8 мільйона інфікувань, 129,4 тисячі людей загинули. Всього в світі заражені 11 мільйонів людей, пандемія Covid-19 охопила 188 країн.

Коронавірус в Україні

Всього 46763

Хворіють 24993

Одужали 20558

Померли 1212

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Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 3 липня підтверджено 46 763 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 876 нових випадків коронавірусу. За минулу добу від коронавірусу померла рекордна кількість людей - 27, вчора - 12. Загалом летальних випадків від початку пандемії зареєстровано 1 212. Одужало за минулу добу 505 людей, вчора також 505, загалом за час пандемії вилікувались 20 558 осіб.