Через пандемію і кризу Мангеттен масово покидають жителі



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Фахівці припускають, що падіння оренди квартир продовжиться і восени, що може негативно вплинути на економіку країни в цілому

Кількість порожніх квартир у центральному районі Нью-Йорка за рік подвоїлась

У центрі Нью-Йорка на Манхеттені з початку пандемії коронавіруса спорожніли понад 13 тисяч квартир. Про це повідомляє CNBC.

Зазначається, що ця цифра вдвічі більша, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і стала найвищою за останні 14 років.

«Кількість угод оренди нерухомості почав стрімко падати в березні 2020 року, коли була оголошена пандемія коронавіруса. Тоді більшість орендарів покинули свої квартири, а головний фінансовий центр США фактично втратив своїх жителів. Агентства з пошуку житла очікували повернення клієнтів на ринок влітку. Але в червні кількість квартир, що залишаються порожніми сягнула 7,5 тисяч, а в липні 10 тисяч», - йдеться у повідомленні.

Фахівці припускають, що падіння продовжиться і восени, що може негативно вплинути на економіку країни в цілому.

«На даний момент рівень міграції з міста набагато вище, ніж в місто, тому такі пару років, особливо у Верхньому Іст-Сайді, будуть дуже важкими для орендодавців. Вони втратять значну частину доходу і не зможуть платити податок на нерухомість», - розповів Джонатан Міллер, генеральний директор компанії Miller Samuel, що займається оцінкою нерухомості.

Раніше повідомлялося, що сукупне багатство жителів Нью-Йорка за останній рік скоротилася приблизно на $336 млрд (13%) через наслідки пандемії коронавіруса.

Як повідомлялося, у світі станом на 14 серпня зафіксовано понад 20,7 млн людей заражених коронавірусом, з них понад 750 тисяч померли, ще 12,8 мільйона одужали. Найбільше інфікованих у США, Бразилії, Індії, Росії та ПАР. У Венесуелі виявлено 29 тисяч випадків заражень, померли 247 осіб.