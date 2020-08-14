Від коронавірусу помер мер столиці Венесуели
Даріо Вівас помер після того, як усередині липня заразився коронавірусом
Мер Каракаса Даріо Вівас помер від коронавірусу. Про це в Twitter написав генеральний прокурор Венесуели Тарек Вільям Сааб.
Зазначається, що 70-річний очільник столиці Венесуели помер після того, як усередині липня заразився коронавірусом.
«На жаль, ми отримали сумну звістку про смерть нашого доброго друга і вірного революціонера Даріо Віваса, з яким ми з 1980-х років на вулицях Каракаса брали участь у боротьбі за захист народу і батьківщини», - написав генпрокурор Венесуели.
#CONDOLENCIAS ... con profundo pesar recibimos la lamentable noticia del #fallecimiento del buen amigo DARIO VIVAS: revolucionario a carta cabal con quien compartimos, desde los años 80’ en las calles de Caracas, valientes luchas en defensa del pueblo y de la #PATRIA ... ( RIP) pic.twitter.com/8njvCeB6d6— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) August 13, 2020
Також у липні спікера Національної Асамблеї Венесуели Луїса Парра госпіталізували з гострою пневмонією. Його стан погіршився після того, як він тиждень перебував вдома з запаленням легень. Два експрестести на коронавірус показали негативний результат.
Як повідомлялося, у світі станом на 14 серпня зафіксовано понад 20,7 млн людей заражених коронавірусом, з них понад 750 тисяч померли, ще 12,8 мільйона одужали. Найбільше інфікованих у США, Бразилії, Індії, Росії та ПАР. У Венесуелі виявлено 29 тисяч випадків заражень, померли 247 осіб.