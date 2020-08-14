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    У світі

    У світі кількість хворих на Covid-19 перевалила за 21 мільйон

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    Лідерами за кількістю хворих на Covid-19 у світовій статистиці є США (5 415 666), Бразилія (3 229 621), Індія (2 459 613) та Росія (907 758) - У світі кількість хворих на Covid-19 перевалила за 21 мільйон
    Лідерами за кількістю хворих на Covid-19 у світовій статистиці є США (5 415 666), Бразилія (3 229 621), Індія (2 459 613) та Росія (907 758)

    Загалом з 21 068 344 хворих, померли 757 440 людей, 13 917 952 осіб одужали

    У світі станом на ранок 14 серпня зафіксовано понад 21 мільйон випадків коронавірусу. Про це повідомляє сайт Worldometer.

    Загалом з 21 068 344 хворих, померли 757 440 людей, 13 917 952 осіб одужали.

    Коронавірус зафіксували у 213 країнах та територіях.

    Протягом минулої доби у світі від Covid-19 померло 6 653 людини.

    Лідерами за кількістю хворих на Covid-19 у світовій статистиці є США (5 415 666), Бразилія (3 229 621), Індія (2 459 613) та Росія (907 758).

    З початку нової доби у світі внаслідок пандемії коронавірусу померли 723 особи, найбільша їх кількість припадає на Мексику — 627.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      86140
    • Одужали
      46216
    • Хворіють
      37932
    • Померли
      1992

    До відома, в Україні станом на ранок 13 серпня зафіксовано  1592 нові випадки коронавірусу, це на 159 випадків більше, ніж учора (275). Загалом летальних випадків від початку пандемії –  1992, за добу - 22 (вчора 19), одужало 46 216, за минулу добу 530, (вчора 387).

    Всього зафіксовано 86 140 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

    Росія США Індія Бразилія хвороби вірус коронавірус
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