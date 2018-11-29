Грузію очолить жінка: Зурабішвілі виграла вибори президента



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Перемогу Зурабішвілі з результатом 58% прогнозували і екзит-поли

Незалежний кандидат Саломе Зурабішвілі, яку підтримує правляча партія «Грузинська мрія», виграє вибори президента Грузії.

Про це свідчать дані ЦВК країни.

За підсумками підрахунку 98,92% бюлетенів Зурабішвілі набирає 59,6% голосів виборців, а її суперник, кандидат від опозиційної партії «Єдиний національний рух» Григол Вашадзе, - 40,4%.

Перемогу Зурабішвілі з результатом 58% прогнозували і екзит-поли, проведені Gallup.

Підсумкова явка виборців в ході другого туру виборів президента Грузії склала 56,23%.

Нагадаємо, згідно з опитуваннями, Зурабішвілі набрала 58% голосів. Вашадзе, який представляє опозиційний рух «Сила в єдності», набрав 42%.

За даними екзит-полів, проведених телеканалом «Руставі-2», Зурабішвілі набрала 55%.

Обидва кандидати в різний час обіймали посаду міністра закордонних справ у грузинському уряді, коли президентом країни був Міхеїл Саакашвілі.

У першому турі, в якому брали участь 25 кандидатів, Зурабішвілі отримала 38,64% голосів виборців, а Вашадзе — 37,74%.

Нагадаємо, що це голосування стане останнім прямим вибором президента країни – з 2024 року президента буде обирати виборча колегія із 300 членів.

Таким чином завершиться трансформація президентської республіки на парламентську.