ЦВК розширила часові можливості призначення перших місцевих виборів



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Комісія запевнила, що всі вибори до тергромад будуть призначені

ЦВК внесла зміни до порядків призначення перших та додаткових виборів в об'єднаних територіальних громадах (ОТГ), розширивши перелік дат, на які можуть бути призначені такі вибори.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні ЦВК у четвер, передає прес-служба відомства.

Сьогодні на засіданні Комісія внесла зміни до Порядку призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів, затвердженого постановою ЦВК від 12 лютого 2016 року № 32, та до Порядку призначення додаткових виборів депутатів сільських, селищних рад від сільських, селищних територіальних громад, що добровільно приєдналися до сільських, селищних об’єднаних територіальних громад, затвердженого постановою ЦВК від 12 жовтня 2017 року № 216.

Зокрема, Комісія розширила часові можливості призначення перших місцевих виборів.

Так, згідно зі змінами, «Комісія за наявності відповідних бюджетних асигнувань для організації підготовки та проведення місцевих виборів призначає перші місцеві вибори не пізніше ніж за сімдесят днів до дня таких виборів, як правило, на останню неділю квітня, останню неділю жовтня, будь-яку неділю грудня, крім останньої. Як виняток перші місцеві вибори можуть бути призначені на іншу дату».

Принагідно Комісія інформує про надходження лише сьогодні, 16 серпня, 12 подань ОДА щодо призначення перших місцевих виборів з 6 областей та 1 подання – щодо додаткових.

Крім того, Центральна виборча комісія продовжує очікувати надходження найближчим часом низки чергових звернень обласних державних адміністрацій щодо призначення як перших місцевих, так і додаткових виборів, про які Комісію повідомлено в робочому порядку.

Як зазначила заступник Голови Комісії Ж.Усенко-Чорна, Центральна виборча комісія продовжує опрацювання звернень ОДА з метою призначення якомога більшої кількості перших місцевих і додаткових виборів в об'єднаних територіальних громадах, що забезпечить долучення до процесів децентралізації більш широкого кола суб'єктів.

Рішення ЦВК щодо призначення зазначених виборів буде прийнято при забезпеченні принципу правової визначеності, що є невід'ємною, органічною складовою принципу верховенства права.