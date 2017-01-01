ЦВК проведе експеримент з прискорення підрахунку голосів на виборах

Експериментом передбачено, що відомості про зміст протоколів дільничних виборчих комісій в електронному вигляді будуть передаватися відразу і безпосередньо до Центрвиборчкому

Центральна виборча комісія схвалила пропозиції стосовно проведення державного експерименту щодо встановлення результатів проміжних виборів народного депутата України. Таке рішення ЦВК прийняла на засіданні у четвер, 28 грудня, повідомляє прес-служба Центрвиборчкому. Експериментом передбачено, що відомості про зміст протоколів дільничних виборчих



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Експериментом передбачено, що відомості про зміст протоколів дільничних виборчих комісій в електронному вигляді будуть передаватися відразу і безпосередньо до Центрвиборчкому

Центральна виборча комісія схвалила пропозиції стосовно проведення державного експерименту щодо встановлення результатів проміжних виборів народного депутата України. Таке рішення ЦВК прийняла на засіданні у четвер, 28 грудня, повідомляє прес-служба Центрвиборчкому.

Експериментом передбачено, що відомості про зміст протоколів дільничних виборчих комісій в електронному вигляді будуть передаватися з усіх виборчих дільниць відразу і безпосередньо до Центральної виборчої комісії. Таким чином, українське суспільство та міжнародна спільнота матимуть можливість дізнатися про результати підрахунку голосів виборців вже на ранок дня наступного за днем голосування.

«Метою такого експерименту також є практичне випробування в процесі встановлення результатів проміжних виборів народного депутата України в порядку, визначеному законом України «Про вибори народних депутатів України», можливості автоматизованого формування протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, протоколів окружних виборчих комісій про повторний підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі. А також – можливості встановлення підсумків голосування в одномандатному виборчому окрузі на підставі створених в електронній формі протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях в одномандатному виборчому окрузі та про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці», - йдеться в повідомленні ЦВК.

«Протоколи ДВК про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях в одномандатному виборчому окрузі та протоколи ОВК про повторний підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, створені в електронній формі, використовуються виключно для аналізу результатів проведення експерименту, мають інформаційне значення і не спричиняють юридичних наслідків», - додали в ЦВК.