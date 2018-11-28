  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вибори президента Грузії: за даними екзит-полів перемагає Зурабішвілі

    • Розсилка
    Саломе Зурабішвілі може стати новим президентом Грузії - Вибори президента Грузії: за даними екзит-полів перемагає Зурабішвілі
    Саломе Зурабішвілі може стати новим президентом Грузії

    Згідно з опитуваннями, Зурабішвілі набрала 58% голосів

    Кандидат від правлячої партії Саломе Зурабішвілі перемагає свого опонента Грігола Вашадзе в другому турі на виборах президента Грузії. Про це свідчать дані екзит-полів, проведених Gallup, передає BBC.

    Згідно з опитуваннями, Зурабішвілі набрала 58% голосів. Вашадзе, який представляє опозиційний рух «Сила в єдності», набрав 42%.

    За даними екзит-полів, проведених телеканалом «Руставі-2», Зурабішвілі набрала 55%.

    Обидва кандидати в різний час обіймали посаду міністра закордонних справ у грузинському уряді, коли президентом країни був Міхеїл Саакашвілі.

    У першому турі, в якому брали участь 25 кандидатів, Зурабішвілі отримала 38,64% голосів виборців, а Вашадзе — 37,74%.

    Нагадаємо, що це голосування стане останнім прямим вибором президента країни – з 2024 року президента буде обирати виборча колегія із 300 членів.

    Таким чином завершиться трансформація президентської республіки на парламентську.

     

    Читайте також
    вибори Грузія президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ