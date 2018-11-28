Вибори президента Грузії: за даними екзит-полів перемагає Зурабішвілі



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Саломе Зурабішвілі може стати новим президентом Грузії

Згідно з опитуваннями, Зурабішвілі набрала 58% голосів

Кандидат від правлячої партії Саломе Зурабішвілі перемагає свого опонента Грігола Вашадзе в другому турі на виборах президента Грузії. Про це свідчать дані екзит-полів, проведених Gallup, передає BBC.

Згідно з опитуваннями, Зурабішвілі набрала 58% голосів. Вашадзе, який представляє опозиційний рух «Сила в єдності», набрав 42%.

За даними екзит-полів, проведених телеканалом «Руставі-2», Зурабішвілі набрала 55%.

Обидва кандидати в різний час обіймали посаду міністра закордонних справ у грузинському уряді, коли президентом країни був Міхеїл Саакашвілі.

У першому турі, в якому брали участь 25 кандидатів, Зурабішвілі отримала 38,64% голосів виборців, а Вашадзе — 37,74%.

Нагадаємо, що це голосування стане останнім прямим вибором президента країни – з 2024 року президента буде обирати виборча колегія із 300 членів.

Таким чином завершиться трансформація президентської республіки на парламентську.