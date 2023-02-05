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Глава Польської православної церкви вибачився за привітання патріарху Кирилу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Глава Польської православної церкви вибачився за привітання патріарху Кирилу
Митрополит Сава: «Однозначно заявляю, що моя телеграма була відправлена лише на виконання вимог протоколу, без урахування складної геополітичної ситуації»
фото з відкритих джерел

Митрополит Сава зазначив, що єпископат, духовенство та вірні підтримують український народ у його прагненні відновити повну свободу, суверенітет

Глава Польської автокефальної православної церкви (ПАПЦ) митрополит Сава вибачився за те, що надіслав вітального листа главі Російської православної церкви патріарху Кирилу. Представник польської церкви уточнив, що засуджує російську агресію в Україні і підтримує незалежність ПЦУ. Про це йдеться у зверненні глави ПАПЦ.

«Однозначно заявляю, що моя телеграма була відправлена лише на виконання вимог протоколу, без урахування складної геополітичної ситуації. Перспектива останніх кількох днів та інтерпретація багатьма моїх намірів і слів всупереч моїм намірам показує, що я помилявся і ситуація вимагала більшої обережності. Саме тому я висловлюю жаль, що спричинив такий великий медіа-шум, піддавши спільноту Польської Автокефальної Православної Церкви незаслуженому болю», – йдеться у зверненні.

Він також висловив підтримку Україні і засудив агресію РФ.  «Я засуджував і засуджую злочинне вторгнення Російської Федерації на територію незалежної України. Цю позицію я висловив у березні 2022 року, звернувшись до Російської Федерації та особисто до патріарха Кирила із закликом про його припинення», – заявив митрополит Сава.

Він зазначив, що особисто, як глава Польської Автокефальної Православної Церкви, так і єпископат, духовенство та вірні підтримують український народ у його прагненні відновити повну свободу, суверенітет і цілісність країни. «Я неодноразово висловлював своє здивування і збентеження з приводу слів патріарха Кирила про війну в Україні. Я не поділяв і не поділяю цих думок і вважаю, що вони не служать відновленню миру в Україні і негативно впливають на сприйняття православ'я», – заявив він.

Нагадаємо, митрополит Сава привітав главу РПЦ Кирила з 14-річчям інтронізації, зазначаючи в листі, що події в Україні свідчать про те, що «ворог намагається зруйнувати церковну стабільність». Сава надіслав Кирилу «братські вітання та побажання».

До відома, українська православна церква Московського патріархату продовжує підпорядковуватися Російській православній церкві. Про це йдеться у висновку релігієзнавчої експертизи Статуту про управління УПЦ на наявність церковно-канонічного зв'язку з Московським патріархатом, повідомляє Державна служба України з питань етнополітики та свободи совісті.

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Теги: Польща Андрій Зелінський капелан суверенітет православна церква незалежність церква державна служба

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