«Батько їх – Кирило, РПЦ – їм мати…». Чому УПЦ – це Московська церква

Оновлений статут не рятує: УПЦ МП, перебуваючи в системі РПЦ, підпорядковується всім її нормативам

1 грудня 2022 року Рада нацбезпеки та оборони прийняла низку рішень щодо протидії підривній діяльності російських спецслужб у релігійному середовищі України. Передусім мова йшла про УПЦ Московського патріархату, архієреї та духовенство якої стали фігурантами кримінальних проваджень та санкційних списків.

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Тоді ж РНБО наказала Державній службі з етнополітики та свободи совісті у двомісячний термін (до 1 лютого 2023 року) забезпечити проведення релігієзнавчої експертизи Статуту про управління УПЦ на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом і за необхідності – вжити передбачених законом заходів.

Хоча до визначеного рішеннями РНБО «дедлайну» залишається менше двох тижнів, за цей час відбулося кілька важливих змін.

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По-перше, новим очільником Держслужби етнополітики та свободи совісті було призначено Віктора Єленського, противника Моспатріархату й одного з активних учасників процесу отримання Православною церквою України автокефалії.

По-друге, 27 грудня Конституційний суд нарешті визнав конституційним закон №2662-VIII, який було прийнято Верховною Радою ще в грудні 2018 року і який зобов’язував релігійні організації в своїй назві вказувати приналежність до держави-агресорки.

По-третє, у січні Держслужба етнополітики та свободи совісті створила Експертну групу для проведення релігієзнавчої експертизи Статуту про управління УПЦ МП.

Зі свого боку керівництво української філії РПЦ всіляко заперечує свої зв’язки з Москвою, просуваючи тези про повну «самостійність та незалежність». Мовляв, «гоніння» на УПЦ МП здійснюються безпідставно на замовлення радикальних політичних сил, лояльних до ПЦУ.

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Сьогодні єдиною рятівною соломинкою, за яку хапаються українські архієреї Московського патріархату, є оновлений статут, прийнятий на Соборі 27 травня 2022 року. На їхнє переконання, відредагований та вичищений документ від усіляких згадок про РПЦ (окрім посилання на грамоту Олексія ІІ 1990 року) і є тим дозвільним «аусвайсом», що запалить перед ними зелене світло на подальше спокійне життя в Україні.

Проте статут – це лише «упаковка» для вітчизняного споживача. Насправді практично вся діяльність УПЦ МП підпорядковується нормативним приписам Російської православної церкви, очільник якої Кирило (Гундяєв) відкрито підтримує путінську агресію і терор проти українського народу.

УПЦ МП в статуті РПЦ

Попри те, що грамота Олексія ІІ (Рідігера) від 27 жовтня 1990 року надає УПЦ «незалежність та самостійність у своєму управлінні», у статуті РПЦ (глава І «Загальні положення») записано, що юрисдикція російської церкви поширюється на людей православного віросповідання, які проживають на «канонічній території РПЦ», зокрема Україні. Тобто віряни УПЦ МП лише за паспортом вважаються українськими громадянами, а поголовно є духовною паствою церкви країни-агресорки.

На відміну від автономних або самокерованих церков, екзархатів в структурі РПЦ, Українській православній церкві у російському статуті присвячена ціла Х глава. Саме тут і потрібно шукати межі «незалежності та самостійності» УПЦ МП, до якої нині апелюють українські ієрархи російської православної філії.

Пункт Х.3 наголошує: «У своєму житті та діяльності УПЦ керується Постановою Архієрейського Собору РПЦ 1990 року «Про Українську Православну Церкву», Грамотою Патріарха Московського і всієї Русі 1990 року та Статутом УПЦ, що затверджується її Предстоятелем та схвалюється Патріархом Московським і всієї Русі».

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Таким чином, грамота Олексія ІІ, яка фігурує у оновленому статуті УПЦ МП (розділ І, стаття 1), є результатом колективної творчості Архієрейського Собору РПЦ, що відбувався у Москві 25-27 жовтня 1990 року, і невіддільна від рішень цього зібрання. До речі, в самій грамоті також є посилання на цей Архієрейський Собор.

Ці рішення пізніше будуть трансформовані та розширені до положень про статус УПЦ у статуті РПЦ. Ось вони:

Вибір предстоятеля УПЦ благословляється московським патріархом (Х.5). Ім’я предстоятеля УПЦ у всіх храмах УПЦ згадується після імені московського патріарха (Х.6). Архієреї УПЦ МП є членами Помісного та Архієрейського Соборів РПЦ та беруть в них участь відповідно до статуту РПЦ (Х.9). Рішення Помісного та Архієрейського Соборів є обов’язковими для УПЦ (Х.10). УПЦ отримує святе миро від московського патріарха (Х.13).

«Основи соціальної концепції»: один в один

Але в своїй діяльності УПЦ МП послуговується не лише статутом. 13-16 серпня 2000 року в Москві проходив ювілейний Архієрейський Собор РПЦ. На ньому було прийнято «Основи соціальної концепції РПЦ». У документі відображається офіційна позиція Московського патріархату щодо взаємовідносин церкви з державою та світським суспільством.

УПЦ МП довго не оприлюднювала цей документ. «Основи...» були опубліковані лише у спеціально виданій Інформаційно-видавничим центром брошурі у 2002 році. Пізніше документ був розміщений на офіційному сайті УПЦ МП, але зараз, як і статут, загадково зник. Залишився лише його «кешований» варіант.

Керівництво УПЦ МП не стало вигадувати велосипед, а просто переклало українською «Основи соціальної концепції РПЦ», лише видаливши абзаци, які безпосередньо стосувалися російської історії, тогочасних реалій і політики.

Особливо цинічним під час російської збройної агресії видаються положення із восьмого розділу «Війна і мир» (VIII.5):

«Українська Православна Церква прагне здійснювати миротворче служіння як у національному, так і в міжнародному масштабі, намагаючись розв’язати різні суперечності й привести до згоди народи, етнічні групи, уряди, політичні сили. Для цього вона звертає своє слово до можновладців та інших впливових кіл суспільства, а також докладає зусиль для організації переговорів ворогуючих сторін і надання допомоги стражденним. Церква також протистоїть пропаганді війни та насильства, як і іншим проявам ненависті, здатної спровокувати братовбивчі конфлікти».

«Русская Православная Церковь стремится осуществлять миротворческое служение как в национальном, так и в международном масштабе, стараясь разрешить различные противоречия и привести к согласию народы, этнические группы, правительства, политические силы. Для этого она обращает свое слово к власть имущим и другим влиятельным слоям общества, а также прилагает усилия для организации переговоров враждующих сторон и для оказания помощи страждущим. Церковь также противостоит пропаганде войны и насилия, равно как и различным проявлениям ненависти, способной спровоцировать братоубийственные столкновения».

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До речі, у відносинах з державними органами і суспільством УПЦ МП послуговується й іншими «соціальними» документами російської церкви. Наприклад, постановами Архієрейських Соборів РПЦ 1997-го («Про відносини Церкви з державою і світським суспільством»), 2003-го («Про взаємовідносини Церкви з державою та світським суспільством на канонічній території Московського патріархату»), 2011 років («Про принципи організації соціальної роботи в РПЦ»), низкою документів Міжсоборної присутності.

Невдала спроба автономії

Після отримання 6 січня 2019 року ПЦУ Томосу про автокефалію Українська православна церква Московського патріархату опинилася у підвішеному стані. Україна перестала бути «канонічною територією» РПЦ. Вселенський патріарх Варфоломій І прямо заявив, що ієрархи УПЦ МП вже не є місцевими керівними єпископами. За його словами, вони мають статус «титулярних єпископів», тобто таких, які тимчасово перебувають в Україні: до того часу, поки вся українська церква не об’єднається в одну.

РПЦ створення автокефальної церкви сприйняла вороже, через що розірвала євхаристійне спілкування з Константинополем. Слідом за московським центром такий же крок здійснили і її українська філія – УПЦ МП.

З початком повномасштабної війни РФ проти України 24 лютого 2022 року УПЦ Московського патріархату активно шукає правові підстави для свого подальшого існування в Україні. Головна мета – максимально дистанціюватися від РПЦ, яка активно пропагує і підтримує кровопролитну війну Путіна.

Проте всі спроби архієреїв та богословів УПЦ МП розірвати зв’язок з Москвою заходять у глухий кут. Тому що за всіма церковними документами їхня організація є частиною Московського патріархату. Навіть грамота Олексія ІІ не допоможе розрізати цю пуповину.

У серпні 2000 року в Москві на тому ж таки ювілейному Архієрейському Соборі РПЦ митрополит Володимир (Сабодан) підняв питання про зміну статусу Української православної церкви. Київська команда хотіла отримання для УПЦ автономного статусу (сьогодні у складі Моспатріархату дві такі церкви – Японська і Китайська). Втім, патріарх Олексій ІІ, який, за словами нинішніх активістів УПЦ МП, нібито у 1990 році надав ледве не «томос про незалежність», категорично відмовив українським єпископам. На Соборі дійшли висновку, що канонічний статус УПЦ змінювати не можна, бо це призведе до нового розколу. Тому і залишили УМЦ МП у залежному від Москви стані, який зберігається до сьогодні.

Ярослав Коцюба, для «Главкома»