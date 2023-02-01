УПЦ МП є російською церквою. Оприлюднено офіційний висновок

Державна служба етнополітики та свободи совісті та релігії дослідила новий статут церкви, яка себе називає «Українською православною»

Українська православна церква Московського патріархату продовжує підпорядковуватися Російській православній церкві. Про це йдеться у висновку релігієзнавчої експертизи Статуту про управління УПЦ на наявність церковно-канонічного зв'язку з Московським патріархатом, повідомляє Державна служба України з питань етнополітики та свободи совісті.

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Зазначається, що Державна служба України з етнополітики та свободи совісті у двомісячний термін забезпечила проведення релігієзнавчої експертизи статуту про управління Української православної церкви на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом (Російською православною церквою).

Для виконання цього завдання було створено експертну групу, до складу якої увійшли п’ятеро професорів, докторів наук та один кандидат наук – фахівці у галузі релігії, історії церкви, свободи совісті, державно-конфесійних відносин, богослов’я, які мають фахові наукові публікації з історії, соціології, філософії, релігії взагалі та у сфері дослідження Східного православ’я зокрема.

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Експертна група дійшла таких узагальнених висновків:

прийняття нової редакції статуту про управління УПЦ (від 27.05.2022) та постанови собору УПЦ не призвели до розриву церковно-канонічного зв’язку УПЦ із Російською православною церквою. Статус УПЦ як структурного підрозділу РПЦ, що користується певними правами самостійності, але не утворює автокефальну Церкву, залишається незмінним;

УПЦ відносно РПЦ має церковно-канонічний зв’язок частини із цілим. Відносини УПЦ з РПЦ не є відносинами однієї самостійної (автокефальної) церкви з іншою самостійною автокефальною церквою. УПЦ також не має статусу автономної Церкви, який би визнавався іншими церквами, а, отже, з точки зору еклезіології та канонічного права є структурним підрозділом РПЦ, що має окремі права самостійного утворення без власної канонічної суб’єктності;

нинішня діяльність чи бездіяльність найвищих органів церковної влади та управління УПЦ свідчить про те, що УПЦ продовжує перебувати відносно РПЦ у відносинах підпорядкування. Вона не діє як самостійна (автокефальна) Церква і не проголошує власної самостійності (автокефалії). Жодних документів чи дій, які б свідчили про трансформацію УПЦ в самостійну відносно РПЦ релігійну організацію, членами Експертної групи не виявлено.

Раніше повідомлялося, що Шмигаль вніс до Ради законопроєкт про заборону Московського патріарахту в Україні.

До слова, Зеленський призупинив громадянство 13 священників Московської церкви.