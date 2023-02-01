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УПЦ МП є російською церквою. Оприлюднено офіційний висновок

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
УПЦ МП є російською церквою. Оприлюднено офіційний висновок
Очільник Московської церкви в Україні митрополит Онуфрій
фото: glavcom.ua

Державна служба етнополітики та свободи совісті та релігії дослідила новий статут церкви, яка себе називає «Українською православною»

Українська православна церква Московського патріархату продовжує підпорядковуватися Російській православній церкві. Про це йдеться у висновку релігієзнавчої експертизи Статуту про управління УПЦ на наявність церковно-канонічного зв'язку з Московським патріархатом, повідомляє Державна служба України з питань етнополітики та свободи совісті.

Зазначається, що Державна служба України з етнополітики та свободи совісті у двомісячний термін забезпечила проведення релігієзнавчої експертизи статуту про управління Української православної церкви на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом (Російською православною церквою).

Для виконання цього завдання було створено експертну групу, до складу якої увійшли п’ятеро професорів, докторів наук та один кандидат наук – фахівці у галузі релігії, історії церкви, свободи совісті, державно-конфесійних відносин, богослов’я, які мають фахові наукові публікації з історії, соціології, філософії, релігії взагалі та у сфері дослідження Східного православ’я зокрема.

Експертна група дійшла таких узагальнених висновків:

  • прийняття нової редакції статуту про управління УПЦ (від 27.05.2022) та постанови собору УПЦ не призвели до розриву церковно-канонічного зв’язку УПЦ із Російською православною церквою. Статус УПЦ як структурного підрозділу РПЦ, що користується певними правами самостійності, але не утворює автокефальну Церкву, залишається незмінним;
  • УПЦ відносно РПЦ має церковно-канонічний зв’язок частини із цілим. Відносини УПЦ з РПЦ не є відносинами однієї самостійної (автокефальної) церкви з іншою самостійною автокефальною церквою. УПЦ також не має статусу автономної Церкви, який би визнавався іншими церквами, а, отже, з точки зору еклезіології та канонічного права є структурним підрозділом РПЦ, що має окремі права самостійного утворення без власної канонічної суб’єктності;
  • нинішня діяльність чи бездіяльність найвищих органів церковної влади та управління УПЦ свідчить про те, що УПЦ продовжує перебувати відносно РПЦ у відносинах підпорядкування. Вона не діє як самостійна (автокефальна) Церква і не проголошує власної самостійності (автокефалії). Жодних документів чи дій, які б свідчили про трансформацію УПЦ в самостійну відносно РПЦ релігійну організацію, членами Експертної групи не виявлено.

Раніше повідомлялося, що Шмигаль вніс до Ради законопроєкт про заборону Московського патріарахту в Україні.

До слова, Зеленський призупинив громадянство 13 священників Московської церкви.

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Теги: Українська православна церква Російська православна церква в Україні росія церква

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