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Московська церква пішла жалітися в ООН: Митрополит Онуфрій потерпає від «релігійної дискримінації»

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Московська церква пішла жалітися в ООН: Митрополит Онуфрій потерпає від «релігійної дискримінації»
Онуфрій відправив листа до генсека ООН
фото: https://news.church.ua/

Митрополит РПЦ Онуфрій попросив про допомогу у генерального секретаря ООН 

Предстоятель Української православної церкви (УПЦ) митрополит Київський та всієї України Онуфрій уже добре розуміє, що може  позбавитись усіх своїх чинів. Адже незабаром  діяльність РПЦ в Україні може бути заборонена. Тож митрополит вирішив терміново поскаржитись на релігійну дискримінацію та українську владу генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу, його заступниці пані Аміні Дж. Мохаммед та радниці ООН з питань запобігання геноциду Пані Еліс Вайріму Ндеріту.   

Митрополит думає, що ООН має терміново «відкрити очі», і дізнатись про «антицерковні законопроекти, про застосування персональних санкцій до релігійних діячів УПЦ, а також про протизаконну діяльність органів місцевого самоврядування», – йдеться у повідомленні на  Telegram-каналі УПЦ.

Предстоятель УПЦ прямо звинуватив українську владу у грубому порушенні права на свободу совісті та віросповідання в Україні, яке полягає в порушенні прав та дискримінації православних християн Української Православної Церкви (УПЦ).

Він також закликав очільника ООН  «вжиття всіх необхідних заходів, спрямованих на протидію розпалюванню релігійної ворожнечі» та «дискримінації віруючих громадян України та релігійних організацій УПЦ», а також попросив ООН напрацювати «рекомендації» та спрямувати їх уряду України. 

Нагадаємо, комітет Верховної Ради із питань гуманітарної політики рекомендував депутатам підтримати законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в РФ релігійних організацій, який по суті означатиме заборону Української православної церкви Московського патріархату в Україні.

Поки невідомо, як відрегував на лист митрополита очільник ООН, проте нещодавно митрополит Онуфрій під час літургії в Києво-Печерській Лаврі розлив чашу з причастям, що вважають дуже поганим знаком. 

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Теги: церква РПЦ релігія Антоніу Гутерріш самоврядування Митрополит Онуфрій

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